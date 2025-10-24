Negyven év után kimondták: nem a maffia finanszírozta Berlusconi birodalmát

A semmítőszék a szicíliai Palermo maffiaellenes ügyészsége fellebbezésére válaszolva közölte: e pillanatig semmilyen módon nem sikerült bizonyítani, hogy a Cosa Nostra maffiaszervezet finanszírozta volna Berlusconi vállalkozásait. A legfelsőbb jogi testület véleménye szerint a maffia nem használta fel pénze „tisztára mosásában” Berlusconit sem a vállalkozó birodalmának alapításakor, sem később. A semmítőszék határozata csaknem negyven éven át tartó jogi, politikai vita végére tesz pontot, miután ügyészségi vizsgálatok sorozata foglalkozott Silvio Berlusconi meggazdagodása és vállalkozói birodalma felépítésének hátterével, valamint politikai ellenfelei is azzal támadták Berlusconit, hogy a maffia áll mögötte.

Marcello Dell’Utri, Berlusconi egyik egykori legközelebbi munkatársa

(Fotó: ALESSANDRO BREMEC / NurPhoto)

A palermói ügyészség eredetileg azt kérelmezte, hogy lefoglalhassa Berlusconi egyik egykori legközelebbi munkatársának, Marcello Dell’Utrinak és családtagjainak a vagyonát. A kérelmet egy fellebbviteli bíróság, majd most a semmítőszék is elutasította.