A brüsszeli rendőrség könnygázt vetett be a tüntetők ellen

A tömeg megbénította a belga főváros közlekedését, valamint a főbb utakat és közlekedési csomópontokat is.

Belgium három legnagyobb szakszervezete szervezte a tüntetést és az országos sztrájkokat a De Wever által javasolt nyugdíj- és egészségügyi rendszerre vonatkozó megszorítások ellen.

De Wever azzal érvelt, hogy a kiadások visszafogása szükséges az ország gazdasági nehézségeinek leküzdéséhez. A szervezők szerint több mint 150 ezren vettek részt a demonstráción, míg a rendőrség 80 ezer főre becsülte a tömeget. Korábban arról is írtunk, hogy iszlamista terroristák akarták meggyilkolni a belga miniszterelnököt.