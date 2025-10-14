Bart de WeverrendőrségdemonstrációBrüsszelsztrájkBelgium

A brüsszeli rendőrség könnygázt vetett be a tüntetők ellen

A belga fővárosban több tízezren vonultak utcára Bart de Wever miniszterelnök megszorító intézkedései ellen, a rendőrség pedig könnygázt vetett be a tömeg feloszlatására. A szakszervezetek által szervezett demonstráció megbénította Brüsszel közlekedését, miközben a résztvevők a nyugdíj- és egészségügyi megszorítások ellen tiltakoztak.

Magyar Nemzet
2025. 10. 14. 19:00
Október 14-én hatalmas tömeg tüntetett a belga fővárosban (Fotó: AFP)
Október 14-én hatalmas tömeg tüntetett a belga fővárosban (Fotó: AFP) Fotó: NICOLAS TUCAT
A belga rendőrség könnygázt vetett be, hogy feloszlassa a több tízezres tömeget, amely kedden elárasztotta Brüsszelt Bart de Wever miniszterelnök tervezett megszorító intézkedései ellen tiltakozva. Kisebb összetűzések alakultak ki a rendőrök és a tüntetők között, akik doboltak, kürtöltek, valamint fáklyákat és füstbombákat gyújtottak, miközben a szociális juttatások megnyirbálása ellen tiltakoztak – számolt be róla az Independent.

A brüsszeli rendőrség könnygázt vetett be a tüntetők ellen - illusztráció
A brüsszeli rendőrség könnygázt vetett be a tüntetők ellen - illusztráció
Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

A tömeg megbénította a belga főváros közlekedését, valamint a főbb utakat és közlekedési csomópontokat is. 

Belgium három legnagyobb szakszervezete szervezte a tüntetést és az országos sztrájkokat a De Wever által javasolt nyugdíj- és egészségügyi rendszerre vonatkozó megszorítások ellen. 

De Wever azzal érvelt, hogy a kiadások visszafogása szükséges az ország gazdasági nehézségeinek leküzdéséhez. A szervezők szerint több mint 150 ezren vettek részt a demonstráción, míg a rendőrség 80 ezer főre becsülte a tömeget. Korábban arról is írtunk, hogy iszlamista terroristák akarták meggyilkolni a belga miniszterelnököt.

Borítókép: Október 14-én hatalmas tömeg tüntetett a belga fővárosban (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap

