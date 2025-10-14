A belga rendőrség könnygázt vetett be, hogy feloszlassa a több tízezres tömeget, amely kedden elárasztotta Brüsszelt Bart de Wever miniszterelnök tervezett megszorító intézkedései ellen tiltakozva. Kisebb összetűzések alakultak ki a rendőrök és a tüntetők között, akik doboltak, kürtöltek, valamint fáklyákat és füstbombákat gyújtottak, miközben a szociális juttatások megnyirbálása ellen tiltakoztak – számolt be róla az Independent.
A brüsszeli rendőrség könnygázt vetett be a tüntetők ellen
A belga fővárosban több tízezren vonultak utcára Bart de Wever miniszterelnök megszorító intézkedései ellen, a rendőrség pedig könnygázt vetett be a tömeg feloszlatására. A szakszervezetek által szervezett demonstráció megbénította Brüsszel közlekedését, miközben a résztvevők a nyugdíj- és egészségügyi megszorítások ellen tiltakoztak.
A tömeg megbénította a belga főváros közlekedését, valamint a főbb utakat és közlekedési csomópontokat is.
Belgium három legnagyobb szakszervezete szervezte a tüntetést és az országos sztrájkokat a De Wever által javasolt nyugdíj- és egészségügyi rendszerre vonatkozó megszorítások ellen.
De Wever azzal érvelt, hogy a kiadások visszafogása szükséges az ország gazdasági nehézségeinek leküzdéséhez. A szervezők szerint több mint 150 ezren vettek részt a demonstráción, míg a rendőrség 80 ezer főre becsülte a tömeget. Korábban arról is írtunk, hogy iszlamista terroristák akarták meggyilkolni a belga miniszterelnököt.
További Külföld híreink
Borítókép: Október 14-én hatalmas tömeg tüntetett a belga fővárosban (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Egyre jobban beérik a háborúpárti retorika – jöhet a kötelező sorkatonaság
Európa háborúra készül.
Az ukrajnai béke kapcsán sürget előrelépést a német külügyminiszter
Johann Wadephul szerint az amerikai elnök nagyszerű ajánlatot tett Vlagyimir Putyinnak, amelyre az orosz elnök mindmáig nem válaszolt, de most meg kell ragadni a tárgyalás lehetőségét.
Donald Trump elismeri a magyar béketörekvéseket
Az amerikai elnök biztosította a magyar miniszterelnököt támogatásáról.
Von der Leyen szerint Putyin egy ragadozó, akit csak erős elrettentéssel lehet féken tartani
Szerinte Európának meg kell őriznie az eddig mutatott gyorsaságot, következetességet és elszántságot, ha meg akarjuk védeni a kontinensünket.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Egyre jobban beérik a háborúpárti retorika – jöhet a kötelező sorkatonaság
Európa háborúra készül.
Az ukrajnai béke kapcsán sürget előrelépést a német külügyminiszter
Johann Wadephul szerint az amerikai elnök nagyszerű ajánlatot tett Vlagyimir Putyinnak, amelyre az orosz elnök mindmáig nem válaszolt, de most meg kell ragadni a tárgyalás lehetőségét.
Donald Trump elismeri a magyar béketörekvéseket
Az amerikai elnök biztosította a magyar miniszterelnököt támogatásáról.
Von der Leyen szerint Putyin egy ragadozó, akit csak erős elrettentéssel lehet féken tartani
Szerinte Európának meg kell őriznie az eddig mutatott gyorsaságot, következetességet és elszántságot, ha meg akarjuk védeni a kontinensünket.