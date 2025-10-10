Dömötör Csaba kifejtette: a szuverenitás akkor igazán erős, ha ez együtt jár a szólásszabadsággal, és rengeteg példát látunk arra, hogy egyes tagállamokban súlyos bírságokat vagy akár felfüggesztett börtönt is kapnak olyanok, akik a neten kritizálni merészelnek, mondjuk egy minisztert vagy egy kormány bevándorláspolitikáját.
Dömötör Csaba szerint Kelet-Európa már megtapasztalta a cenzúrát, és nem akar újat + videó
Dömötör Csaba a közösségi oldalán közzétett új videójában hangsúlyozta: végre elindult a mélységi vita arról, hogy hogyan is lehet fellépni a digitális mamutok, mamutvállalatok erőfölényével szemben. Azt is hozzátette, hogy ez helyes, de van a vitának egy másik vonatkozása is.
A politikus a videóban kifejtette:
Ezeket általában azzal magyarázzák, hogy fel kell lépni a gyűlöletbeszéd és az álhírek ellen. Ezek ellen tényleg fel kell lépni, de ez nem lehet hamis hivatkozási alap a politikai cenzúrára.
Rámutatott: – A bizottság számára az nagyon nincsen rendben, hogy demokráciapajzs néven tényellenőri rendszert is akarnak bővíteni, amelyek mint tudjuk, Amerikából valójában cenzori rendszert jelentettek, és amikor kérdéseket intézünk önökhöz, hogy mégis milyen módszertan alapján működnek majd ezek, akkor sohasem hajlandóak válaszolni.
Miért? A kelet-európai országok évtizedekkel ezelőtt már megtapasztalták, hogy milyen a cenzúra, nem akarunk újabbat
– zárta szavait.
Borítókép: Dömötör Csaba szerint Kelet-Európa már megtapasztalta a cenzúrát, és nem akar újat (Fotó: MTI)
