Elhunyt Mezey György, aki a magyar válogatottat legutóbb vb-n irányította

Drámai helyzet a Mount Everesten: több száz túrázót menekítettek ki a hó fogságából + videó

Szokatlanul nagy havazás miatt került veszélybe mintegy 580 túrázó, valamint több mint háromszáz hegyi vezető és segítő.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 08. 11:17
Sikerült kimenteni a hirtelen zordra fordult időjárás miatt a Mount Everest tibeti oldalán a hó fogságába esett összes túrázót, az őket kísérő hegyi vezetőkkel és más segítőkkel együtt – közölte kedden este a kínai állami média a helyi kormányzatot idézve.

This photograph taken on May 4, 2024 shows mountaineers during their ascend to Mount Everest's summit, in Nepal. A 54-year-old Nepalese climber known as "Everest Man" reached the peak of the world's highest mountain for a record 30th time on May 22, 2024, three decades after his first summit. (Photo by TSERING PEMBA SHERPA / AFP)
A Mount Everest. Fotó: AFP

A régióban szombat este tört ki hatalmas vihar szokatlanul nagy havazással, és elvágta a több mint négyezer méteres magasságban a Karma-völgyben táborozó túrázókhoz vezető utakat.

A hétvégén mintegy 580 túrázó, több mint háromszáz hegyi vezető, jakpásztor és más segítő rekedt a hegyen, miközben a sátraik összeroskadtak a nagy hó alatt.

A helyi hatóságok közlése szerint a túrázók közül mintegy 350-en már hétfőn megérkeztek a hegy lábához a menedéket nyújtó faluba, Csütangba, és másnap a többieket is sikerült oda eljuttatni.

A rendkívül nedves és hideg idő miatt a hegyen néhányan a beszámolók szerint hipotermiás állapotba kerültek, őket élelmiszerrel, gyógyszerrel, oxigénnel és melegítő felszereléssel ellátott kísérőkkel segítették le a menedékhelyre.

A szélsőséges időjárás miatt a Mount Everest tibeti régióját átmenetileg lezárták a túrázók elől.

A régióba a szerdán befejeződő nyolcnapos nemzeti ünnep miatt érkezett különösen sok túrázó. A Hszinhua állami hírügynökség szerint mindenkit sikerült biztonságba helyezni.

A hatóságok több száz embert mozgósítottak, akik lovakkal és jakokkal vettek részt a mentőakcióban.

 

Borítókép: Több száz túrázót mentettek ki a Mount Everestről (Forrás: MTI/AP/Hszinhua/Lingsuiye)

 

