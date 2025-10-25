Franciaországkereszténységcenzúra

Elképesztő botrány: keresztény film vetítését tiltották be Franciaországban

Franciaországban egyre komolyabb probléma a keresztény vallás cenzúrája. Marseille polgármestere nemrég betiltotta egy keresztény film vetítését arra hivatkozva, hogy az sérti Franciaország szekularizmusát.

Magyar Nemzet
2025. 10. 25. 9:55
Fotó: STEPHANE MOUCHMOUCHE Forrás: Hans Lucas
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Franciaországban egyre nagyobb probléma a kereszténység cenzúrázása. Marseille polgármestere, Benoit Payan nemrég lemondta a Sacré Coeur (Szent Szív) című keresztény film vetítését egy köztulajdonban lévő helyszínen, azzal érvelve, hogy az nem tartja tiszteletben Franciaország szekularizmusát – írja az Origo

Megtiltották a keresztény film vetítését
Megtiltották a keresztény film vetítését 
(Fotó: STEPHANE MOUCHMOUCHE / Hans Lucas)

A tiltás kapcsán Payon egy 1905-ös francia törvényre hivatkozott, amely szigorúan szétválasztja az államot és a vallást. A politikus véleménye szerint az érintett film vetítésének betiltása éppen ezen törvény szigorú alkalmazásának joggyakorlatán nyugszik. 

A film egy hitalapú dokumentumfikció, amely a Szent Szív iránti katolikus odaadás követőinek szól. A vetítést a város XI. kerületében, a Buzine-i kastélyban tartották volna.

Nem bírom tovább elviselni a kereszténység cenzúráját Franciaországban. Nem fogom tovább tolerálni, sem a magánéletben, sem egyesületekben, sem polgármesterek részéről

– nyilatkozta a tiltó döntés után a film társrendezője, Steve Gunnel. 

A művész szerint ez a döntés illeszkedik abba a tendenciába, amely lényegében megbélyegzi a katolikus hitet és annak gyakorlóit. „Nem bírom tovább, hogy félreállítanak, hogy nem beszélhetek többé karácsonyról vagy húsvétról. Vannak katolikusok Franciaországban, és ezt el kell fogadnunk” – fogalmazott Gunnel. 

A politikában is felfordulást okozott az eset, miután a republikánus párt jövő évi polgármester választáson induló jelöltje, Martine Vassal „felkavarónak” nevezte a döntést és jelezte: felkeresik a film producerét a vetítés megszervezése érdekében. 

Ez nem az első alkalom, hogy a francia hatóságok nyomás alá kerülnek a nyilvános helyeken elhangzó vallási megnyilvánulások miatt.

Ian Brossat és Pierre Ouzoulias kommunista szenátorok 2024-ben felszólították a francia kormányt, hogy avatkozzon közbe az általuk „fundamentalistának” titulált keresztény tüntetések ellen. Erre azután került sor, hogy Párizsban számos utcai imára került sor, amelyek célja az olimpiai játékok megnyitó ünnepségének „istenkáromlásáért” való vezekelés volt. 

Borítókép: Illusztráció egy moziteremről (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekSzabó Andrea

Még egy kis adalék

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu