Elképesztő botrány: keresztény film vetítését tiltották be Franciaországban

Franciaországban egyre nagyobb probléma a kereszténység cenzúrázása. Marseille polgármestere, Benoit Payan nemrég lemondta a Sacré Coeur (Szent Szív) című keresztény film vetítését egy köztulajdonban lévő helyszínen, azzal érvelve, hogy az nem tartja tiszteletben Franciaország szekularizmusát – írja az Origo.

Megtiltották a keresztény film vetítését

(Fotó: STEPHANE MOUCHMOUCHE / Hans Lucas)

A tiltás kapcsán Payon egy 1905-ös francia törvényre hivatkozott, amely szigorúan szétválasztja az államot és a vallást. A politikus véleménye szerint az érintett film vetítésének betiltása éppen ezen törvény szigorú alkalmazásának joggyakorlatán nyugszik.

A film egy hitalapú dokumentumfikció, amely a Szent Szív iránti katolikus odaadás követőinek szól. A vetítést a város XI. kerületében, a Buzine-i kastélyban tartották volna.

Nem bírom tovább elviselni a kereszténység cenzúráját Franciaországban. Nem fogom tovább tolerálni, sem a magánéletben, sem egyesületekben, sem polgármesterek részéről

– nyilatkozta a tiltó döntés után a film társrendezője, Steve Gunnel.