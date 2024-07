Franciaként undort és szégyent éreztem a párizsi olimpia megnyitója alatt

Elbeszélhettem volna önöknek, hogy miként fetrengtek pucckirálynők, transzneműek és más LMBTQ-teremtmények egy beteg orgia koreográfiájában. Ugyancsak megszámolhattam volna a felvonultatott feketéket és fehéreket, hogy arra a következtetésre jussak: az előbbiek túlsúlyban voltak.

Elmondhattam volna, hogyan bosszankodtam Daphné Bürki műsorvezető láttán, aki szélsőbaloldali aktivista módjára örömködött minden tablóképnél, amely csak beszennyezte a Szajna vizét. Továbbá számos más dologról is beszámolhattam volna, mégis lerövidítem a mondanivalómat, miután a végletekig felkavarta a gyomromat, amikor vérfürdőjében mutattak be egy nőt, akit éppen ott, a Conciergerie közelében fejeztek le, ahol 1793. október 16-án Mária Antóniával, Franciaország utolsó királynéjával végzett a nyaktiló.

Miért is undorodtam el mindettől? Először is azért, mert az olimpiai megnyitó egyik ábrázolása egy gyalázatos körülmények között felelősségre vont asszony gyötrelmén lelkendezett, akinek gyermekét, Lajos Károlyt – vagyis tulajdonképpen apja, az 1793. január 21-én lefejezett XVI. Lajos halála óta a kis XVII. Lajost – arra kényszerítették, hogy kitalált bántalmazásokról számoljon be, amelyeket állítólag az anyja követett el kis személyével szemben. A kisgyerekre pár hónappal később, 1795. június 8-án halál várt, miután mocsokban hagyták és rosszul bántak vele (rühösségben és gümőkórban is szenvedett). Micsoda irónia, hogy ugyancsak a forradalmi terror fejezte le 1793-ban a nőmozgalmár Olympe de Gouge-t, akit a megnyitóünnepségen szintén magasztaltak! Ugyanúgy piedesztálra emelték azt a Gisèle Halimit, aki az algériai Nemzeti Felszabadítási Front aktív támogatójaként Franciaország esküdt ellensége volt.