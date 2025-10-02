  • Magyar Nemzet
Európai Politikai KözösségKoppenhágacsúcstalálkozó

Az ellátási láncok problémáját is megvitatják csütörtökön az európai vezetők

Az Európai Unió informális csúcstalálkozója után is a dán fővárosban maradnak az európai vezetők. Csütörtökön az Európai Politikai Közösség (EPK) ülésére közel ötven állam- és kormányfő hivatalos.

Munkatársunktól
2025. 10. 02. 4:00
Illusztráció (Forrás: Ritzau Scanpix via AFP)
Bár az informális EU-csúcs véget ért, a résztvevő állam-és kormányfők a csütörtöki napot is a dán fővárosban töltik. Október 2-án kerül ugyanis sor az Európai Politikai Közösség (EPK) hetedik csúcstalálkozójára, amelyre az összes EU-tagállam vezetői mellett mintegy húsz további európai állam- és kormányfőt várnak, köztük Keir Starmer brit miniszterelnököt, aki már meg is érkezett a dán fővárosba, Karin Keller-Sutter svájci elnök és persze Volodimir Zelenszkij ukrán államfő.

Koppenhágában kerül sor az EPK hetedik csúcstalálkozójára (Illusztráció, forrás: Ritzau Scanpix via AFP)
Recep Tayyip Erdogan török elnök a hírek szerint nem látogat el Koppenhágába, és nem lesz ott Robert Fico szlovák kormányfő sem, aki a tavaly ellene elkövetett merénylet okozta egészségügyi problémái miatt az utolsó pillanatban kényszerült lemondani a részvételt az informális EU-csúcson és az EPK-csúcson is.

Részt vesz viszont a megbeszélésen Alain Berset, az Európa Tanács főtitkára, aki a dán királyi pár szerda esti díszvacsoráján is részt vett, pénteken pedig a dán miniszterelnökkel, Mette Frederiksennel folytat megbeszélést.

A találkozó Skandinávia egyik legnagyobb kongresszusi központjában, az akár harmincezer ember befogadására alkalmas Bella Centerben kerül megrendezésre, amely Koppenhága Orestad negyedében található, a városközpont és a reptér között.

Az Európai Politikai Közösség Emmanuel Macron francia elnök javaslatára jött létre 2022-ben, az orosz–ukrán háború kitörése után. Évente két csúcstalálkozót tart, egyet tavasszal, egyet pedig ősszel. Ezek közül az elsőre 2022 októberében került sor Prágában, akkor még negyvennégy résztvevővel.

A mostani megbeszélés már a hetedik a sorban, és érdekes megjegyezni, hogy tavaly novemberben – szintén az informális EU-csúccsal összekötve – Budapest, a Puskás Aréna látta vendégül a közel félszáz vezetőt.

Bár az EPK találkozóinak formális döntési jogköre nincs, fontos szerepet tölt be az egész kontinenst érintő kérdések megvitatásában. A megbeszélés idei fő témája Európa nyersanyag- és technológiai ellátási láncokban fennálló függősége lesz. A plenáris ülés mellett az állam-és kormányfők kihasználják az alkalmat kétoldalú egyeztetésekre is, a svájci elnök például ciprusi hivatali partnerével, Níkosz Hrisztodulídisszel találkozik.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Ritzau Scanpix via AFP)

