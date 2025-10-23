Bucsecs-hegységhegyimentőkErdély

Magyar turisták sodródtak veszélybe Erdélyben, hegyimentők kutattak utánuk

Két magyar túrázó rekedt a Bucsecs-hegység egyik veszélyes túraútvonalán, miután letértek a kijelölt ösvényről. Nem volt megfelelő felszerelésük, be kellett vetni a hegyimentő-szolgálatot.

Magyar Nemzet
2025. 10. 23. 18:10
Forrás: Facebook
Két turista, egy férfi és egy nő – mindketten magyar állampolgárok – szerda este egy menedékházhoz szerettek volna leereszkedni, de letértek a kijelölt ösvényről, és megpróbáltak egy kanyonon keresztül haladni. Csakhogy az a szakasz rendkívül nehéz és veszélyes, különösen azoknak, akiknek nincs megfelelő felszerelésük – írta a Maszol.ro

Erdély
Fotó: Diana/ https://www.pexels.com/

A turisták sem megfelelő ruházatuk, sem elemlámpájuk nem volt, ezért végül elakadtak, és segítséget hívtak a 112-es segélyhívó számon.

A bejelentést követően háromtagú hegyimentőcsapat indult a helyszínre, és a sötétségben rátaláltak a bajba jutott turistákra. A mentők biztonsági hevederekkel, sisakokkal és más felszereléssel látták el őket, majd kötélbiztosítással segítették le őket a veszélyes szakaszról.

A mentés sikeres volt, a turistákat épségben kísérték le saját autójukhoz.

A hegyimentők ismételten felhívják a figyelmet, hogy a túrázók mindig az évszaknak és az útvonal nehézségének megfelelően öltözzenek és szerelkezzenek fel, indulás előtt tájékozódjanak a helyi időjárási viszonyokról, a túrákat a saját tapasztalatukhoz és fizikai állapotukhoz igazítsák, hogy biztonságban és időben végig tudják járni az útvonalat.


Borítókép: Hegyimentők a Bucsecs-hegységben. Fotó: Facebook.

