A múlt esztendő első nyolc hónapjában 23, idén viszont már 30 halálesetet regisztrált a szolgálat. Arra figyelmeztetnek, hogy a tragikus balesetek jobb felkészüléssel megelőzhetők lennének.
Halál a hegyekben: a szomszédban rekordév jöhet
Az idei év „rekordot dönthet” a szlovén hegyekben bekövetkezett halálesetek számát tekintve – közölte csütörtökön a Szlovén Hegyimentők Szolgálata.
A Szlovén Hegyimentők Szolgálata (GRZS) adatai szerint a hegyimentők idén 470 balesethez vonultak ki, ami 29-cel több, mint tavaly ugyanebben az időszakban volt. A balesetet szenvedett túrázók 56 százaléka volt szlovén, 44 százaléka pedig külföldi állampolgár. Továbbra is a megcsúszás a hegyi balesetek egyik legfőbb oka, amit a fáradtság, az egyensúlyvesztés, az útvonal nehézsége, a figyelmetlenség, a terep járhatatlansága, a nem megfelelő felszerelés, valamint a fizikai és mentális felkészültség hiánya okozhat.
A hegyekbe indulás előtt kulcsfontosságú a felkészülés – hangsúlyozta a szolgálat. Ez azt jelenti, hogy előre ellenőrizni kell az útvonal állapotát és nehézségét, valamint az időjárás-előrejelzést – tették hozzá.
A GRZS azt javasolja, hogy csak azok induljanak a hegyekbe, akik megfelelő felszereléssel, elegendő élelemmel és itallal rendelkeznek, és reálisan fel tudják mérni saját képességeiket. Mindazonáltal hangsúlyozták: fontos, hogy a túrázók megtanulják mobiltelefonjukon elküldeni saját koordinátáikat az információs központnak.
