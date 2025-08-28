Halál a hegyekben: a szomszédban rekordév jöhet

A hegyekbe indulás előtt kulcsfontosságú a felkészülés – hangsúlyozta a szolgálat. Ez azt jelenti, hogy előre ellenőrizni kell az útvonal állapotát és nehézségét, valamint az időjárás-előrejelzést – tették hozzá.

A GRZS azt javasolja, hogy csak azok induljanak a hegyekbe, akik megfelelő felszereléssel, elegendő élelemmel és itallal rendelkeznek, és reálisan fel tudják mérni saját képességeiket. Mindazonáltal hangsúlyozták: fontos, hogy a túrázók megtanulják mobiltelefonjukon elküldeni saját koordinátáikat az információs központnak.