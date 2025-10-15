Négyes erősségű földrengés volt szerdán reggel Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében helyi idő szerint 7 óra 57 perckor – írja a Szon. Az Országos Földfizikai Intézet (INCDFP) mérései szerint a földrengés 5 kilométeres mélységben következett be.
„Éreztem, hogy az épület inog” – földrengés volt Szatmárban szerda reggel
Nyíregyházán is lehetett érezni.
A földrengés epicentruma 22 kilométerre volt Szatmárnémetitől, és 34 kilométerre Nagybányától. Több település lakói érezték a földmozgást.
A tömbházak felső emeletein nagyon erősen érezhető volt. Éreztem, hogy az épület inog
– fogalmazott egy szatmárnémeti lakos. Valaki más arról beszélt, hogy tíz másodpercig ugattak a kutyák.
Még soha nem hallottam így ugatni őket. Aztán éreztem, hogy minden remeg.
Anyagi kárról vagy sérültekről egyelőre nem érkezett hír, a katasztrófavédelem jelenleg is felderítést végez a helyszínen. Volt, aki az egyik közösségi oldalon arról számolt be, hogy Nyíregyházán is észlelte a földrengést. A részleteket a Szon cikkében olvashatja.
