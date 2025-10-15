Országos Földfizikai IntézetSzatmár megyébenepicentrum

„Éreztem, hogy az épület inog” – földrengés volt Szatmárban szerda reggel

Nyíregyházán is lehetett érezni.

Magyar Nemzet
Forrás: Szon2025. 10. 15. 13:32
illusztráció Forrás: Getty Images
Négyes erősségű földrengés volt szerdán reggel Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében helyi idő szerint 7 óra 57 perckor – írja a Szon. Az Országos Földfizikai Intézet (INCDFP) mérései szerint a földrengés 5 kilométeres mélységben következett be. 

A földrengés epicentruma 22 kilométerre volt Szatmárnémetitől, és 34 kilométerre Nagybányától. Több település lakói érezték a földmozgást. 

A tömbházak felső emeletein nagyon erősen érezhető volt. Éreztem, hogy az épület inog

 – fogalmazott egy szatmárnémeti lakos. Valaki más arról beszélt, hogy tíz másodpercig ugattak a kutyák.

Még soha nem hallottam így ugatni őket. Aztán éreztem, hogy minden remeg.

Anyagi kárról vagy sérültekről egyelőre nem érkezett hír, a katasztrófavédelem jelenleg is felderítést végez a helyszínen. Volt, aki az egyik közösségi oldalon arról számolt be, hogy Nyíregyházán is észlelte a földrengést. A részleteket a Szon cikkében olvashatja.


