Megalakult az új francia kormány

Továbbra is a centrista Jean-Noël Barrot vezeti a külügyi tárcát, a jobbközép Köztársaságiak vezetője, Bruno Retailleau maradt a belügyminiszter, az igazságügyi tárca élén Gérald Darmanin maradt, Rachida Dati továbbra is kulturális miniszter lesz, Manuel Valls pedig ezentúl is a tengerentúli területekért felelős tárcát irányítja.

Emmanuel Macron francia köztársasági elnök a korábbi védelmi minisztert, Sébastien Lecornut nevezte ki miniszterelnöknek Fotó: ALAIN JOCARD / POOL

Az új kormányba visszatért Bruno Le Maire, aki Lecornu helyét veszi át a védelmi miniszteri székben.

Az elnöki párthoz tartozó Le Maire hét évig, 2017-től 2024-ig Emmanuel Macron gazdasági és pénzügyminisztere volt. Az elnöki párthoz tartozik az új gazdasági és pénzügyminiszter, Roland Lescure is, aki korábban az ipari tárca élén állt. Az ő feladata lesz egy olyan költségvetési tervezetet bemutatni a parlamentnek, amelyet a pártok többsége hajlandó támogatni. Sébastien Lecornu - aki a harmadik miniszterelnök a 2024 nyarán tartott előrehozott választások óta és az ötödik Emmanuel Macron 2022-es újraválasztása óta - elkötelezte magát az idén a GDP 114 százalékát elérő államadósság csökkentése mellett, valamint alapvető változásokat ígért a költségvetés területén.

Lecornut szeptember 9-én nevezte ki a köztársasági elnök miniszterelnökké, miután elődjét, Francois Bayrou-t az önmaga által kért bizalmi szavazáson a képviselők megbuktatták a tervezett 44 milliárd eurós költségvetési megtakarítási csomag miatt.

Decemberben Michel Barnier-t is a költségvetési tervezet miatt buktatta meg a parlamenti ellenzék egy bizalmatlansági indítvánnyal.

A legnagyobb nemzetgyűlési frakcióval rendelkező párt, a szuverenista jobboldali Nemzeti Tömörülés elnöke, Jordan Bardella "a Medúza tutajába kapaszkodó utolsó macronistákból álló" kormánynak nevezte ironikusan a kabinetet, amely szerinte a folytonosságról, nem pedig a változásról szól, míg Jean-Luc Mélenchon, a radikális baloldali Engedetlen Franciaország vezetője szerint a "visszatérők felvonulása (...) nem fog sokáig tartani".

Az 1958-ban kezdődött V. köztársaság történetében a politikai instabilitás több mint egy évvel ezelőtt kezdődött, miután az elnöki párt által az európai parlamenti választásokon elszenvedett vereség miatt Emmanuel Macron feloszlatta a Nemzetgyűlést. A 2024. július 7-i előrehozott választások eredményeként az új Nemzetgyűlés háromosztatúvá vált 11 frakcióval, és egyik párt sem tudott abszolút többséget szervezni maga köré.

#BREAKING France's new prime minister unveils cabinet lineup, as President Emmanuel Macron struggles to pull the country out of political crisis. 🇫🇷 https://t.co/519SHmqTL5 pic.twitter.com/NQtFG7X9eM — AFP News Agency (@AFP) October 5, 2025