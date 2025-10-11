Rendkívüli

Váratlan helyen bukkant fel Orbán Viktor

GázavárosrendezésIzraelhadseregtűzszünet

Gáza: visszatérés a romok közé

A gázai tűzszünet nyomán felcsillant a remény, hogy tízezrek térhetnek vissza otthonaikba ám a hazatérés sokak számára kétségbeesést jelent. Miközben a gázai lakosok a romok között keresik családi házaikat és holmijaikat, Izraelben a társadalom egésze a túszok hazahozatalát várja feszülten.

Szabó István
Forrás: Tagesschau2025. 10. 11. 9:40
A Hamász által Gázában fogva tartott túszokat ábrázoló plakátok a tel-avivi Túszok terén, 2025. október 10-én Fotó: Ahmad Gharabli Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A tűzszünet péntek dél óta él a Gázai övezetben; több tízezer visszatérő palesztinról számolnak be, akik észak felé mennek, oda, ahol korábban otthonuk állt. A visszatérés azonban sokszor keserű: összeomlott falak, elpusztult épületsorok és porlepte kőhalmok fogadják a visszatérőket, írja a Tagesschau.

Gáza
Egy kétségbeesett visszatérő Gáza városának romokkal borított utcáin, 2025. október 10-én (Fotó: Middle East Images/AFP/Ahmad Alsaifi)

Egy lakó így foglalta össze az ottani sokkot:

Reggel jöttem, amikor hallottam, hogy a hadsereg visszavonul. Keresem a házamat, de semmit sem ismerek fel, akkora a pusztítás. Nem találom a kereszteződést, ahol az otthonom volt. Hol élhetnénk most?

Megkezdődött a csapatkivonás

Közben Izrael megkezdte a tűzszünet első szakaszához tartozó részleges csapatkivonást, amelyet az Egyesült Államok, valamint Egyiptom, Katar és Törökország katonai megfigyelői is ellenőriznek, hogy garantálják a fegyvernyugvás betartását. 

A térségben a rendet és az erőviszonyokat a fegyveres milíciák jelenléte is beárnyékolja: a visszavonuló katonai alakulatok helyére több helyen uniformisba öltözött fegyveres csoportok vonultak be. Az izraeli hadsereg azonban továbbra is magas készültségről és a megállapodás szerinti vonal védelméről számol be: közlése szerint az egyezmény szerint kijelölt övezet mentén állomásoznak, hogy biztosítsák a túszok átadását a következő 72 órában.

(FILES) Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu participates in a press conference with US President Donald Trump in the State Dining Room of the White House in Washington, DC on September 29, 2025. US President Donald Trump said on October 8, 2025 that Israel and Hamas had agreed on the first phase of his Gaza peace plan, hailing it as a "historic and unprecedented" step to ending the two-year-old war. Palestinian militant group Hamas would release all hostages while Israel would pull its troops back to an agreed on line, Trump said after talks in Egypt on his 20-point peace plan resulted in a deal. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök (Fotó: AFP/Andrew Caballero-Reynolds)

Benjamin Netanjahu kormányfő országos rádió- és televíziós megszólalásában megerősítette, hogy az izraeli erők továbbra is jelentős területeken maradnak Gázában, hogy nyomást gyakoroljanak a Hamászra a leszerelés érdekében.

Minden irányból lesújtunk a Hamászra, és készítjük a következő fázist: a Hamász leszerelését. Gázát demilitarizálni fogjuk. Ha békés úton sikerül, az jó, ha nem, akkor kemény eszközökkel tesszük meg

– mondta a miniszterelnök. A hadsereg szóvivője hozzátette: a korábbi évekhez képest a Hamász más, „ott, ahol harcoltunk, vereséget szenvedett”, de a fenyegetésre mindig készen állnak reagálni. 

A túszok ügye előtérben

Izrael minden tekintetben a túszok ügyére összpontosít: Tel-Avivban a Túszok tere mellett emberek százai gyűlnek, fényképek és kis üzenetek lógnak a fákról, emlékeztetve a nemzet közös fájdalmára. Egy csendes tüntető sírva úgy fogalmazott:

Ők olyanok, mint a gyermekeim. Csak akkor veszünk levegőt újra, ha mind a 48 túsz visszakerül.

A miniszterelnök szerint 48 túszból 20 még él, de a pontos számok és az átadás részletei bizonytalanok. Izraelben a remény a hétfői napra összpontosul: ekkorra várják a túszok átadását, és erre a napra tervezi látogatását az Egyesült Államok elnöke is.

Gáza: törékeny tűzszünet

Friedrich Merz német kancellár segélytervet jelentett be, és megerősítette: hosszú távon a kétállami megoldás jelenti a legjobb esélyt arra, hogy izraeliek és palesztinok tartós békében és biztonságban élhessenek egymás mellett.

A tűzszünet törékeny: egyelőre látszik egy óvatos megnyugvás, ám a térségben maradt pusztítás és a katonai jelenlét emlékeztet arra, hogy a béke csak akkor lesz tartós, ha mindkét fél vállalja a visszafogottságot és a humanitárius helyreállítást. 

Borítókép: A Hamász által Gázában fogva tartott túszokat ábrázoló plakátok a tel-avivi Túszok terén, 2025. október 10-én (Fotó: AFP/Ahmed Gharabli)


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekLondonban

Égjen bele a retinánkba

Bayer Zsolt avatarja

Fognak a jogvédők tiltakozni? Nem fognak.

Cilian Murphy

Így folytatódott volna eredetileg a Tron-franchise: Cillian Murphy lett volna a főgonosz és visszatért volna néhány régi szereplő is

A 2010-es Tron: Örökség után nem volt kérdés, hogy a Disney szeretné tovább szőni a történetet, mégis 15 évet kellett várni a folytatásra. A harmadik film címe ekkoriban Tron: Ascension volt – egy ambiciózus projekt, amely azonban soha nem jutott el a forgatásig. Helyette több mint egy évtizedes várakozás után a Tron: Ares formájában született újjá a koncepció, egészen más irányba kanyarodva.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu