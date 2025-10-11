Gáza: visszatérés a romok közé

A tűzszünet péntek dél óta él a Gázai övezetben; több tízezer visszatérő palesztinról számolnak be, akik észak felé mennek, oda, ahol korábban otthonuk állt. A visszatérés azonban sokszor keserű: összeomlott falak, elpusztult épületsorok és porlepte kőhalmok fogadják a visszatérőket, írja a Tagesschau.

Egy kétségbeesett visszatérő Gáza városának romokkal borított utcáin, 2025. október 10-én (Fotó: Middle East Images/AFP/Ahmad Alsaifi)

Egy lakó így foglalta össze az ottani sokkot:

Reggel jöttem, amikor hallottam, hogy a hadsereg visszavonul. Keresem a házamat, de semmit sem ismerek fel, akkora a pusztítás. Nem találom a kereszteződést, ahol az otthonom volt. Hol élhetnénk most?

Megkezdődött a csapatkivonás

Közben Izrael megkezdte a tűzszünet első szakaszához tartozó részleges csapatkivonást, amelyet az Egyesült Államok, valamint Egyiptom, Katar és Törökország katonai megfigyelői is ellenőriznek, hogy garantálják a fegyvernyugvás betartását.

A térségben a rendet és az erőviszonyokat a fegyveres milíciák jelenléte is beárnyékolja: a visszavonuló katonai alakulatok helyére több helyen uniformisba öltözött fegyveres csoportok vonultak be. Az izraeli hadsereg azonban továbbra is magas készültségről és a megállapodás szerinti vonal védelméről számol be: közlése szerint az egyezmény szerint kijelölt övezet mentén állomásoznak, hogy biztosítsák a túszok átadását a következő 72 órában.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök (Fotó: AFP/Andrew Caballero-Reynolds)

Benjamin Netanjahu kormányfő országos rádió- és televíziós megszólalásában megerősítette, hogy az izraeli erők továbbra is jelentős területeken maradnak Gázában, hogy nyomást gyakoroljanak a Hamászra a leszerelés érdekében.

Minden irányból lesújtunk a Hamászra, és készítjük a következő fázist: a Hamász leszerelését. Gázát demilitarizálni fogjuk. Ha békés úton sikerül, az jó, ha nem, akkor kemény eszközökkel tesszük meg

– mondta a miniszterelnök. A hadsereg szóvivője hozzátette: a korábbi évekhez képest a Hamász más, „ott, ahol harcoltunk, vereséget szenvedett”, de a fenyegetésre mindig készen állnak reagálni.

A túszok ügye előtérben

Izrael minden tekintetben a túszok ügyére összpontosít: Tel-Avivban a Túszok tere mellett emberek százai gyűlnek, fényképek és kis üzenetek lógnak a fákról, emlékeztetve a nemzet közös fájdalmára. Egy csendes tüntető sírva úgy fogalmazott:

Ők olyanok, mint a gyermekeim. Csak akkor veszünk levegőt újra, ha mind a 48 túsz visszakerül.

A miniszterelnök szerint 48 túszból 20 még él, de a pontos számok és az átadás részletei bizonytalanok. Izraelben a remény a hétfői napra összpontosul: ekkorra várják a túszok átadását, és erre a napra tervezi látogatását az Egyesült Államok elnöke is.