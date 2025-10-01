Hegedűs Dániel az ülésen azt kérte a kongresszustól, hogy ítélje el Magyarországot a politikai nyomásgyakorló szervezetek tevékenységének átláthatóságát biztosító törvény javaslata miatt, írta a Szuverenitásvédelmi Hivatal.
Politikai beavatkozásért lobbizott Washingtonban a nyomásgyakorló hálózat kulcsembere
Hegedűs Dániel, a The German Marshall Fund of The United States Közép-Európáért felelős regionális igazgatója 2025. szeptember 9-én Washingtonban járt, az amerikai kongresszus Tom Lantos Emberi Jogi Bizottságának ülésén.
Továbbá azért is lobbizott, hogy a törvényhozás kényszerítse ki a külügyminisztériumtól, hogy az Amerikai Egyesült Államok állítsa vissza a politikai nyomásgyakorló szervezetek támogatását Magyarországon. Mindemellett felszólította a kongresszus tagjait, hogy kezdeményezzék a Magnyitszkij-törvény alapján azoknak a magyar képviselőknek a szankcionálását, akik támogatják a politikai nyomásgyakorló szervezetek ellen fellépő törvények meghozatalát.
Hegedűs Dániel szerepe
Hegedűs Dániel külföldi pénzből eltartott hálózati szereplő, mielőtt 2019-ben a The German Marshall Fund of The United Stateshez (GMF), más, német és amerikai titkosszolgálatokhoz köthető szervezeteknél dolgozott. Jelenleg pedig annak a GMF-nek az egyik regionális vezetője, amely a globális politikai nyomásgyakorló hálózat európai koordinációs központja.
A berlini székhelyű szervezet 2023–2024-ben összesen 4,5 millió dollárnyi USAID-támogatást osztott ki különféle programjaiban, ebből 1,5 millió dollárnyit Magyarországon. A GMF programjából kapott pénzt többek között a 2022-es választásra szerveződött aktivistacsoport, a Márki-Zay Péterhez köthető Számoljuk Együtt Mozgalom is.
Hegedűs gyakran szerepel a magyar nyilvánosságban, a Hvg.hu-n indított cikksorozatában például arról ír, az ellenzék hatalomra jutása esetén az új kormánynak hogyan kell lebontania a nemzeti szuverenitást, és megfelelnie a globális hálózat elvárásainak.
Borítókép: Magyar nemzeti zászló a Parlament épületén (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)
