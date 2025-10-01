Politikai beavatkozásért lobbizott Washingtonban a nyomásgyakorló hálózat kulcsembere

Továbbá azért is lobbizott, hogy a törvényhozás kényszerítse ki a külügyminisztériumtól, hogy az Amerikai Egyesült Államok állítsa vissza a politikai nyomásgyakorló szervezetek támogatását Magyarországon. Mindemellett felszólította a kongresszus tagjait, hogy kezdeményezzék a Magnyitszkij-törvény alapján azoknak a magyar képviselőknek a szankcionálását, akik támogatják a politikai nyomásgyakorló szervezetek ellen fellépő törvények meghozatalát.

Hegedűs Dániel szerepe

Hegedűs Dániel külföldi pénzből eltartott hálózati szereplő, mielőtt 2019-ben a The German Marshall Fund of The United Stateshez (GMF), más, német és amerikai titkosszolgálatokhoz köthető szervezeteknél dolgozott. Jelenleg pedig annak a GMF-nek az egyik regionális vezetője, amely a globális politikai nyomásgyakorló hálózat európai koordinációs központja.

A berlini székhelyű szervezet 2023–2024-ben összesen 4,5 millió dollárnyi USAID-támogatást osztott ki különféle programjaiban, ebből 1,5 millió dollárnyit Magyarországon. A GMF programjából kapott pénzt többek között a 2022-es választásra szerveződött aktivistacsoport, a Márki-Zay Péterhez köthető Számoljuk Együtt Mozgalom is.

Hegedűs gyakran szerepel a magyar nyilvánosságban, a Hvg.hu-n indított cikksorozatában például arról ír, az ellenzék hatalomra jutása esetén az új kormánynak hogyan kell lebontania a nemzeti szuverenitást, és megfelelnie a globális hálózat elvárásainak.