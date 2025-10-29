Putyin megtalálta a módját, hogy együttműködjön Indiával

A megállapodás értelmében India jogot kap az SJ–100 hazai gyártására, ami az első alkalom, hogy egy utasszállító repülőgép teljes egészében Indiában készül. Amit Malviya, Modi pártjának információs és technológiai osztályvezetője, történelmi áttörésnek nevezte a megállapodást.

Ezzel India belép a globális polgárirepülőgép-gyártás piacára, amelyet eddig szinte kizárólag az európai Airbus és az amerikai Boeing uralt – most megtörve a csaknem teljes monopóliumukat

– írta Malviya.

A UAC jelenleg amerikai, európai uniós és brit szankciók alatt áll, mivel része az orosz hadiipari komplexumnak.

Oroszország 2022-es Ukrajna elleni teljes körű inváziója óta a nemzetközi szankciók korlátozzák az orosz légitársaságok hozzáférését a nyugati gyártású alkatrészekhez, ami megnehezíti a kereskedelmi repülőflotta karbantartását és javítását.

Moszkva most tárgyalásokat kezdeményez a korlátozások enyhítéséről, arra hivatkozva, hogy az intézkedések a repülésbiztonságot veszélyeztetik.

India ugyan nem csatlakozott a nyugati szankciókhoz, és továbbra is bővíti együttműködését Oroszországgal, de a két ország egyre szorosabb partnersége növekvő figyelmet kelt Washingtonban – különösen az indiai–orosz energetikai kapcsolatok miatt, amelyekre egyre nagyobb amerikai nyomás nehezedik – írja a Kyiv Independent.