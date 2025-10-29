India állami tulajdonú repülőgépgyártója, a Hindustan Aeronautics Ltd. (HAL) a napokban Moszkvában írt alá megállapodást az orosz United Aircraft Corporationnal (UAC) az SJ–100 típusú polgári utasszállító repülőgép közös gyártásáról.
Putyin megtalálta a módját, hogy együttműködjön Indiával
India és Oroszország új megállapodása mérföldkő az indiai repülőgépgyártásban: a Hindustan Aeronautics Ltd. (HAL) először gyárthat teljes egészében belföldön utasszállító repülőgépet, az SJ–100-ast. Oroszország megállapodása Indiával új területen erősíti a két ország együttműködését.
A megállapodás értelmében India jogot kap az SJ–100 hazai gyártására, ami az első alkalom, hogy egy utasszállító repülőgép teljes egészében Indiában készül. Amit Malviya, Modi pártjának információs és technológiai osztályvezetője, történelmi áttörésnek nevezte a megállapodást.
Ezzel India belép a globális polgárirepülőgép-gyártás piacára, amelyet eddig szinte kizárólag az európai Airbus és az amerikai Boeing uralt – most megtörve a csaknem teljes monopóliumukat
– írta Malviya.
A UAC jelenleg amerikai, európai uniós és brit szankciók alatt áll, mivel része az orosz hadiipari komplexumnak.
Oroszország 2022-es Ukrajna elleni teljes körű inváziója óta a nemzetközi szankciók korlátozzák az orosz légitársaságok hozzáférését a nyugati gyártású alkatrészekhez, ami megnehezíti a kereskedelmi repülőflotta karbantartását és javítását.
Moszkva most tárgyalásokat kezdeményez a korlátozások enyhítéséről, arra hivatkozva, hogy az intézkedések a repülésbiztonságot veszélyeztetik.
India ugyan nem csatlakozott a nyugati szankciókhoz, és továbbra is bővíti együttműködését Oroszországgal, de a két ország egyre szorosabb partnersége növekvő figyelmet kelt Washingtonban – különösen az indiai–orosz energetikai kapcsolatok miatt, amelyekre egyre nagyobb amerikai nyomás nehezedik – írja a Kyiv Independent.
További Külföld híreink
Az indiai olajfinomítók állítólag arra készülnek, hogy csökkentsék az orosz olajimportot, és inkább a Közel-Keletről és az Egyesült Államokból származó szállításokra térjenek át.
Narendra Modi indiai miniszterelnök biztosította Donald Trump amerikai elnököt, hogy India a jövőben nem vásárol orosz olajat – közölte korábban Trump október 15-én.
Nem voltam elégedett azzal, hogy India orosz olajat vásárolt, de Modi ma biztosított arról, hogy nem fognak többé Oroszországból vásárolni. Ez nagy lépés. Most Kínát is rá fogjuk venni, hogy ugyanezt tegye
– mondta Trump a Fehér Házban.
További Külföld híreink
Washington korábban 50 százalékos vámot vetett ki Indiára, amiért továbbra is orosz olajat importált, miután Trump azzal fenyegetett, hogy másodlagos szankciókat vezet be Oroszország kereskedelmi partnerei ellen, ha Moszkva nem tesz előrelépést az ukrajnai béke felé.
Borítókép: Narendra Modi és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)
