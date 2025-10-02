Kénytelen elköltöztetni a fővárosát a közel-keleti ország

IránTeheránfőváros

Nincs egyszerű megoldás a Teheránt sújtó vízhiányra. Iránnak nincs más választása, mint elköltöztetni a fővárost.

Munkatársunktól
2025. 10. 02. 22:35
Maszúd Pezeskián iráni elnök Fotó: Anadolu via AFP
Át kell helyezni Irán fővárosát az ország déli részére, mivel a város túlterjeszkedett, nincs megfelelő vízellátás és egyre nagyobb a süllyedés veszélye – jelentette be Maszúd Peszeskján iráni elnök.

Iránnak át kell helyeznie a fővárosát (Illusztráció, forrás: Middle East Images via AFP)
Iránnak át kell helyeznie a fővárosát  (Illusztráció, forrás: Middle East Images via AFP)

Peszeskján csütörtökön elmondta, hogy a javaslatot már tavaly felvetette Ali Hamenei ajatollahnak, Irán legfőbb vallási és politikai vezetőjének – írja a The Guardian brit napilap. Bár az ötlet számos kritikát kapott, az elnök szerint a halmozódó erőforrás-válságok olyan mélyek, hogy Iránnak kötelessége és egyben egyetlen lehetősége is a főváros áthelyezése.

Az államfő a Perzsa-öböl partján fekvő Hormozgan tartományban tett látogatása során fejtette ki álláspontját.

Ez a régió a Perzsa-öböl partján fekszik, és közvetlen hozzáférést biztosít a nyílt vizekhez, valamint a kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok fejlesztéséhez. Ha másképp tekintünk ennek a régiónak a kapacitásaira, akkor egy nagyon virágzó és fejlett régiót hozhatunk létre. Nem elég elfogadni a jelenlegi helyzetet, és nem készíteni egy tudományos, pontos és helyi térképet a jövőre nézve

– hangsúlyozta Peszeskján.

A jelenlegi helyzet tarthatatlan, hiszen Teherán, Karadzs és Kazvin városai súlyos vízhiánnyal küzdenek, mely probléma nem orvosolható egyszerűen. Teherán, melynek lakossága meghaladja a 10 millió főt, az ország vízfogyasztásának csaknem negyedét teszi ki.

Tavaly a csapadék mennyisége 140 mm volt, míg az átlagos érték 260 mm; ez azt jelenti, hogy a csapadék mennyisége körülbelül 50-60 százalékkal csökkent. Idén a helyzet ugyanolyan kritikus

– hívta fel a figyelmet az államfő a csapadékmennyiség drasztikus csökkenésére.

Egyes becslések szerint elképzelhető, hogy az idei csapadékmennyiség a 100 millimétert sem éri el.

A vízhiány súlyosságát jelzi, hogy a Teherán-környéki gátak mögötti vízmennyiség csökken, egyes kutak kiszáradnak. A víz más területekről a fővárosba történő szállítása pedig rendkívül költséges.

A főváros vízellátásának 70 százalékát korábban a gátak biztosították, míg a fennmaradó 30 százalékot felszín alatti források. Az alacsony csapadékmennyiség és a fokozott párolgás azonban csökkentette a gátak részesedését, és növelte a felszín alatti vizekre nehezedő nyomást.

A forrásokra és a kiadásokra gyakorolt hatások figyelembevétele nélkül végzett fejlesztés csak pusztulást eredményez. Ha valaki nem tudja megteremteni ezt az egyensúlyt, fejlesztése kudarcra van ítélve

– figyelmeztetett Peszeskján.

A vízhiány mellett a talajsüllyedés problémája is aggasztó méreteket öltött.

Egyes területeken a talaj évente akár 30 centimétert is süllyed. Ez katasztrófa, és azt mutatja, hogy a lábunk alatt lévő víz kifogyóban van

– hangsúlyozta az iráni elnök.

A főváros áthelyezésének gondolata nem új keletű Iránban. Korábbi elnökök, köztük Hasszán Rohani is felvetette már ezt a lehetőséget, sőt, konkrét terveket is készítettek a potenciális helyszínekről.

Borítókép: Maszúd Pezeskián iráni elnök (Fotó: Anadolu via AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

