Megkezdődött a zaporizzsjai atomerőmű külső áramellátásának helyreállítása

Megkezdődött a zaporizzsjai atomerőmű külső áramellátásának a helyreállítása. A Nemzeti Atomenergia-ügynökség (NAÜ) szerint mind az orosz, mind pedig az ukrán fél konstruktívan áll az atomerőmű helyreállításának a kérdéshez – számolt be a TASZSZ.

Az atomerőmű energiaellátása még szeptemberben szűnt meg

Fotó: OLGA MALTSEVA/AFP

A külső energiaellátás helyreállításának folyamatát az elmúlt hetekben mindkét féllel folytatott gyakori kapcsolatfelvételt követően indították el a fegyveres konfliktus során bekövetkezett áramkimaradás problémájának megoldása érdekében

– áll az ügynökség közleményében.

Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatója szerint mindkét fél érdekelt abban, hogy az erőmű helyzete rendeződjön. Az atomerőművet ellátó 750 kilovoltos Dnyeper távvezeték és a 330 kilovoltos Ferrosplavnaja–1 távvezeték egyes szakaszai súlyosan megsérültek. Ezeknek a helyreállításához azonban a NAÜ-nek biztonsági garanciákra volt szüksége a konfliktusban érintett felek részéről.