Rendkívüli

Iszlamista terroristák akarták meggyilkolni a belga miniszterelnököt

UkrajnaOroszországzaporizzsjai atomerőmű

Megkezdődött a zaporizzsjai atomerőmű külső áramellátásának helyreállítása

A munkálatok megkezdéséről a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség tájékoztatott. A közlemény szerint mind Oroszország, mind pedig Ukrajna konstruktívan állt a kérdéshez.

Magyar Nemzet
2025. 10. 09. 22:33
Fotó: ANATOLII STEPANOV Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Megkezdődött a zaporizzsjai atomerőmű külső áramellátásának a helyreállítása. A Nemzeti Atomenergia-ügynökség (NAÜ) szerint mind az orosz, mind pedig az ukrán fél konstruktívan áll az atomerőmű helyreállításának a kérdéshez – számolt be a TASZSZ

Az atomerőmű energiaellátása még szeptemberben szűnt meg
Az atomerőmű energiaellátása még szeptemberben szűnt meg
Fotó: OLGA MALTSEVA/AFP

A külső energiaellátás helyreállításának folyamatát az elmúlt hetekben mindkét féllel folytatott gyakori kapcsolatfelvételt követően indították el a fegyveres konfliktus során bekövetkezett áramkimaradás problémájának megoldása érdekében

– áll az ügynökség közleményében. 

Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatója szerint mindkét fél érdekelt abban, hogy az erőmű helyzete rendeződjön. Az atomerőművet ellátó 750 kilovoltos Dnyeper távvezeték és a 330 kilovoltos Ferrosplavnaja–1 távvezeték egyes szakaszai súlyosan megsérültek. Ezeknek a helyreállításához azonban a NAÜ-nek biztonsági garanciákra volt szüksége a konfliktusban érintett felek részéről. 

2022 márciusában az oroszok támadást intéztek az erőmű ellen amely során ugyan szivárgás nem történt, azonban az erőmű oktatási épülete kigyulladt. Később az oroszok elfoglalták az erőművet, idén szeptemberben pedig egy ukrán csapás során sérültek meg a létesítményt ellátó vezetékek

Borítókép: A zaporizzsjai atomerőmű (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekVarga Judit

Visszatér(jen)-e Varga Judit?

Pilhál Tamás avatarja

Az egykori igazságügyi miniszter visszatérése súlyos csapást jelentene Magyar Péterre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu