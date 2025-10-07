Friedrich Merz: Putyin hibrid háborút folytat Németország ellen

Merz szerint Moszkva nemcsak Ukrajna ellen, hanem közvetve az egész európai közösség ellen folytat hadműveleteket.

Putyin információs háborút indított ellenünk. Az Ukrajna elleni háború valójában mindannyiunk ellen irányul

– fogalmazott. A kancellár úgy véli, Oroszország célja, hogy „fejre állítsa Európa politikai rendjét”, ezért Németország és az uniós tagállamok támogatását Ukrajna irányába saját biztonsági érdeküknek tekinti.

„Nekünk, németeknek érdekünk megvédeni a nyitott, szabad társadalmak politikai rendjét” – tette hozzá.

Merz kitért a Németországban és más európai országokban tapasztalható drón- és kibertámadásokra is, amelyek szerinte Moszkva nyomásgyakorlásának eszközei.

„Putyin félelmet akar kelteni, de nem hagyjuk magunkat megfélemlíteni. Meg fogjuk védeni magunkat ettől a fenyegetéstől” – jelentette ki.

Merz szerint nem kell tárgyalni

A kancellár arról is beszélt, hogy a múlt héten éles szóváltásba keveredett Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel Koppenhágában. – A magyar kormányfő azzal vádolt bennünket, hogy nem akarunk tárgyalni. Én viszont emlékeztettem rá, hogy miután tavaly Kijevben és Moszkvában járt, Putyin Kijev egyik gyermekkórházát bombázta. Ez nem az az út, amelyet mi követni kívánunk – fogalmazott Merz.