Veszélyben az újságírás jövője és hitelessége

Az ország legnagyobb sajtótermékeit képviselő Olasz Újságkiadók Szövetsége a közelmúltban hivatalos panaszt nyújtott be a Hírközlési Szabályozó Hatósághoz, a Google AI Overviews ellen, amely mesterséges intelligencia (MI) által generált automatikus válaszokat jelenít meg közvetlenül a keresési oldalon. Mindez azzal a kockázattal jár, hogy a felhasználók mindent megtalálhatnak közvetlenül a keresőmotorban anélkül, hogy akár az eredeti tartalmat előállító hírügynökség oldalára kellene kattintaniuk.

Olasz újságírók felemelték hangjukat a Google MI-funkciók ellen, mely már a főoldalon hozzáférhetővé teszi az információkat anélkül, hogy a felhasználók rákattintanának egy-egy hírportál oldalára. Fotó: AFP

A szövetség azzal érvelt, hogy Google egy olyan termékéről van szó, amely nemcsak közvetlenül versenyez a kiadók által előállított tartalmakkal, hanem csökkenti azok láthatóságát és elérhetőségét. Következésképpen a reklámbevételeiket is, veszélyeztetve refinanszírozásukat.

Ennek súlyos következményei vannak a média gazdasági fenntarthatóságára és sokszínűségére nézve. Ugyanakkor az átláthatóság hiányához és félretájékoztatáshoz vezethet.

Az olasz lapkiadók panasza nem egyedülálló, más európai országok esetében is felmerültek hasonló kritikák, melyek megkövetelik további védelmi intézkedések megtételét. Céljuk, hogy az Európai Bizottságot arra ösztönözzék, hogy indítson teljes körű kivizsgálást a digitális szolgáltatásokról szóló törvény ügyében. Az Olasz Lapkiadók Szövetsége szerint a Google által népszerűsített új MI-rendszer nemcsak a szerkesztői tartalommal versenyez, hanem csökkenti az újságok látogatottságát, következésképpen hirdetési bevételeit is. Ennek eredménye, hogy aláássa az ágazat gazdasági fenntarthatóságát. A kockázat messze túlmutat a pénzügyi kimutatásokon, mert sérülhet a tájékoztatás pluralitásához való jog és a nyilvános vita minősége is.