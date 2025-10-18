mesterséges intelligenciaOlaszországújságírás

Veszélyben az újságírás jövője és hitelessége

Meghúzta a vészharangot az Olasz Lapkiadók Szövetsége. A mesterséges intelligencia (MI) bedöntheti a szektort. Az olasz újságírók felemelték hangjukat az Google MI-funkciók ellen, mely már a főoldalon hozzáférhetővé teszi az információkat anélkül, hogy a felhasználók rákattintanának egy-egy hírportál oldalára. Navigációs gyilkosnak nevezik a Google MI funkcióit.

Jánosi Dalma (Róma)
2025. 10. 18. 18:11
Illusztráció Fotó: MATTHIAS BALK Forrás: DPA
Az ország legnagyobb sajtótermékeit képviselő Olasz Újságkiadók Szövetsége a közelmúltban hivatalos panaszt nyújtott be a Hírközlési Szabályozó Hatósághoz, a Google AI Overviews ellen, amely mesterséges intelligencia (MI) által generált automatikus válaszokat jelenít meg közvetlenül a keresési oldalon. Mindez azzal a kockázattal jár, hogy a felhasználók mindent megtalálhatnak közvetlenül a keresőmotorban anélkül, hogy akár az eredeti tartalmat előállító hírügynökség oldalára kellene kattintaniuk.

Olasz újságírók felemelték hangjukat a Google MI-funkciók ellen, mely már a főoldalon hozzáférhetővé teszi az információkat anélkül, hogy a felhasználók rákattintanának egy-egy hírportál oldalára. Fotó: AFP

A szövetség azzal érvelt, hogy Google egy olyan termékéről van szó, amely nemcsak közvetlenül versenyez a kiadók által előállított tartalmakkal, hanem csökkenti azok láthatóságát és elérhetőségét. Következésképpen a reklámbevételeiket is, veszélyeztetve refinanszírozásukat. 

Ennek súlyos következményei vannak a média gazdasági fenntarthatóságára és sokszínűségére nézve. Ugyanakkor az átláthatóság hiányához és félretájékoztatáshoz vezethet.

Az olasz lapkiadók panasza nem egyedülálló, más európai országok esetében is felmerültek hasonló kritikák, melyek megkövetelik további védelmi intézkedések megtételét. Céljuk, hogy az Európai Bizottságot arra ösztönözzék, hogy indítson teljes körű kivizsgálást a digitális szolgáltatásokról szóló törvény ügyében. Az Olasz Lapkiadók Szövetsége szerint a Google által népszerűsített új MI-rendszer nemcsak a szerkesztői tartalommal versenyez, hanem csökkenti az újságok látogatottságát, következésképpen hirdetési bevételeit is. Ennek eredménye, hogy aláássa az ágazat gazdasági fenntarthatóságát. A kockázat messze túlmutat a pénzügyi kimutatásokon, mert sérülhet a tájékoztatás pluralitásához való jog és a nyilvános vita minősége is.  

A Google 2024-ben vezette be az AI Overview szolgáltatást az Egyesült Államokban, és tavasszal Olaszországban. Körülbelül hat hónap telt el, de még mindig nincsenek hivatalos statisztikák az online információknak okozott károkról Olaszországban, bár az Olasz Internetkutatók Szövetsége (FIEG) már „forgalomgyilkosnak” nevezi a Google szolgáltatását. 

Az Egyesült Államokban a becslések szerint az AI Overview-hoz kapcsolódó oldalak megnyitási aránya átlagosan 34,5 százalékkal csökkent. Kevesebb felhasználó pedig kevesebb hirdetési bevételt jelent a hírügynökségek számára.

A mesterséges intelligencia előretörése – mint ahogy azt a Google AI Overviews körüli vita is mutatja – nemcsak az újságok jövőjét fenyegeti, hanem sokkal tágabb kérdéseket is felvethet. Ezt a kérdést pár napja Christopher Waller, a Federal Reserve elnöke vetette fel, aki kijelentette, hogy 

a mesterséges intelligencia olyan gyorsan fejlődik, hogy munkahelyek elvesztéséhez vezethet. 

Ha tehát az olasz szerkesztőségek már most azon tűnődnek, hogy ki fogja elkészíteni a holnap híreit, a felvetés sok más ágazatra is kiterjed: a szolgáltatásoktól a technológiáig a közlekedéstől akár az egészségügyig. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

