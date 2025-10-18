Az ukránokat már egy nyakkendő is megizzasztja, pláne, ha orosz + videó

Az amerikai hadügyminiszter, Pete Hegseth, az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij és az amerikai vezető, Donald Trump közötti találkozón az orosz zászló színeit – kék, vörös és fehér – viselő nyakkendőben jelent meg. Ugyanakkor a zsebkendője, amelyet a zakója zsebében viselt, az amerikai zászló színeiben pompázott.

Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter nyakkendője miatt idegesek az ukránok (Fotó: AFP)

Nem tetszik az ukrán lapoknak az amerikai miniszter nyakkendője

Tajtékzik az ukrán sajtó, mert az ukrán és az amerikai elnök találkozója során Pete Hegseth amerikai miniszter az orosz zászló színeit idéző nyakkendővel jelent meg az újságírók előtt. Ezzel egyidejűleg a zakója zsebében lévő zsebkendő az amerikai zászló színeiben készült. Mint arról korábban már beszámoltunk, Ukrajna elnöke találkozót tartott amerikai kollégájával, Donald Trumppal. Az újságírókkal folytatott rövid beszélgetést követően a találkozó nyilvános része lezárult, és a vezetők zárt ajtók mögötti tárgyalásokra vonultak vissza.