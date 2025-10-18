Rendkívüli

Brüsszel diktál, a Tisza igazodik – nagy bajba kerülhetnének a nyugdíjasok

Pete HegsethUkrajnaZelenszkij

Az ukránokat már egy nyakkendő is megizzasztja, pláne, ha orosz + videó

Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter az orosz zászló színeit viselő nyakkendővel jelent meg a találkozón, amely Volodimir Zelenszkij ukrán és Donald Trump amerikai elnök között zajlott. Az ukrán elnöknek szemben ülő Hegseth Zelenszkijnek üzenhetett?

Kozma Zoltán
2025. 10. 18. 14:58
Az amerikai hadügyminiszter, Pete Hegseth (Fotó: AFP)
Az amerikai hadügyminiszter, Pete Hegseth, az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij és az amerikai vezető, Donald Trump közötti találkozón az orosz zászló színeit – kék, vörös és fehér – viselő nyakkendőben jelent meg. Ugyanakkor a zsebkendője, amelyet a zakója zsebében viselt, az amerikai zászló színeiben pompázott. 

Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter nyakkendője miatt idegesek az ukránok (Fotó: AFP)
Nem tetszik az ukrán lapoknak az amerikai miniszter nyakkendője

Tajtékzik az ukrán sajtó, mert az ukrán és az amerikai elnök találkozója során Pete Hegseth amerikai miniszter az orosz zászló színeit idéző nyakkendővel jelent meg az újságírók előtt. Ezzel egyidejűleg a zakója zsebében lévő zsebkendő az amerikai zászló színeiben készült. Mint arról korábban már beszámoltunk, Ukrajna elnöke találkozót tartott amerikai kollégájával, Donald Trumppal. Az újságírókkal folytatott rövid beszélgetést követően a találkozó nyilvános része lezárult, és a vezetők zárt ajtók mögötti tárgyalásokra vonultak vissza.

A közösségi médiában a kommentelők szerint nem véletlen a viselet. 

Egyikük azt írta:

Hegseth nagyon is jól tudta, mit csinál.

Más viszont arra hívta fel a figyelmet, hogy ezek nem csak az orosz zászló árnyalatai: 

Egyesek azt állítják, hogy Pete Hegseth orosz színeket visel a nyakkendőjén, amikor azok amerikai színek is.

Borítókép: Az amerikai hadügyminiszter, Pete Hegseth (Fotó: AFP)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Belföldi híreink

Külföldi híreink

