Mexikót elsodorta a halálos özönvíz + videó

A közbiztonsági minisztérium tájékoztatása szerint Mexikóban öt államban 117 várost és falut sújt a zord időjárás, ezekben több tízezer ház megrongálódott. Kórházakban, iskolákban, hidakban és utakban is komoly károk keletkeztek, több tízezren pedig ideiglenesen áram nélkül maradtak.

Hatalmas áradás sújtja Mexikót. Fotó: AFP