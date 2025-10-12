áradásföldcsuszamláshalálos áldozatMexikó

Mexikót elsodorta a halálos özönvíz + videó

A heves esőzés nyomán áradások és földcsuszamlások sújtják Mexikó déli és keleti részét, ezek következtében az elmúlt napokban 41-en meghaltak, 27-en eltűntek – közölték az ország hatóságai szombaton.

Magyar Nemzet
2025. 10. 12. 7:20
Ez a mexikói haditengerészet repülőgépéről készített légi felvétel a 2025. október 11-én, Veracruz államban, Poza Ricában lezúduló heves esőzések után elárasztott utcákat mutatja Fotó: HECTOR QUINTANAR Forrás: AFP
A közbiztonsági minisztérium tájékoztatása szerint Mexikóban öt államban 117 várost és falut sújt a zord időjárás, ezekben több tízezer ház megrongálódott. Kórházakban, iskolákban, hidakban és utakban is komoly károk keletkeztek, több tízezren pedig ideiglenesen áram nélkül maradtak.

Hatalmas áradás sújtja Mexikót (Fotó: HECTOR QUINTANAR / AFP)
Hatalmas áradás sújtja Mexikót. Fotó: AFP

A mentésre 6700 katonát is kivezényeltek – derül ki Claudia Sheinbaum államfő közleményéből. „Senkit nem hagyunk cserben, külön figyelmet fordítunk azokra a családokra, amelyek elvesztették valamely szeretett családtagjukat” – tette hozzá az elnök az X közösségi oldalon.

A közlések szerint Veracruz államban öt ember áradásban vesztette életét, sokan a háztetőkön és fákon kerestek menedéket, százakat a mentőegységek menekítettek ki. Hidalgo állam kormányzata földcsuszamlások miatt 22 halálos áldozatról számolt be, Pueblában kilencen haltak meg és sokan eltűntek.

Qerétaro államban egy hatéves kisfiút temetett maga alá egy földcsuszamlás. San Luis Potosí államban szintén komoly károk keletkeztek.

Az áradások miatt kiszabadult egy tigris egy Puebla tartományban található állatkertből, ám az állatot a tartományban lévő Xicotepec polgármestere szerint nem sokkal később sikerült befogni.

Mexikóban idén szokatlanul esős az időjárás, a meteorológiai adatok szerint a fővárosban is rekordmennyiségű csapadék hullott.

 

Borítókép: Elárasztott utcák Poza Ricában (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

