Váratlan fordulat a moldovai politikában

Mint mondta, megtiszteltetés volt számára, hogy „különösen nehéz időkben szolgálhatta” a Moldovai Köztársaságot.

Sandu Facebook-bejegyzésében köszönetet mondott az 51 éves politikusnak erőfeszítéseiért és teljesítményéért.

Köszönet néked, Dorin, hogy ezekben a bonyolult időkben mellettünk álltál

– írta. Igor Grosu, a moldovai parlament házelnöke sietett hangsúlyozni, hogy Recean visszavonulása mögött személyes okok állnak. Azt hangoztatta, hogy a PAS a parlament alakuló ülése után újabb kormányfői megbízást javasolt adni neki, most azonban kénytelen lesz utódjáról gondoskodni. A PAS párt meg tudta őrizni abszolút többségét a szeptember 28-i parlamenti választásokon, így képes egyedül kormányt alakítani.