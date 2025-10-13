mandátumMaia Sandumoldovai miniszterelnök

Váratlan fordulat a moldovai politikában

Dorin Recean hétfőn váratlanul bejelentette, hogy mandátuma lejártával visszavonul a politikából. A moldovai miniszterelnök visszavonulása mögött személyes okok állnak.

Magyar Nemzet
2025. 10. 13. 21:35
Recean visszavonulása mögött személyes okok állnak
Recean visszavonulása mögött személyes okok állnak Fotó: DANIEL MIHAILESCU Forrás: AFP
A kormányfő Chisinauban tartott sajtótájékoztatóján egyben megköszönte a Maia Sandu államfő vezette kormányzó, Cselekvés és Szolidaritás Pártjának (PAS) a belé vetett bizalmat. A moldovai miniszterelnök kijelentette: szilárd az elhatározása, hogy megbízatása „kormánya megbízatásával párhuzamosan” véget ér, és parlamenti mandátumától is megválik.

Dorin Recean moldovai miniszterelnök bejelentette, hogy hamarosan visszavonul a politikából
Dorin Recean moldovai miniszterelnök bejelentette, hogy hamarosan visszavonul a politikából
Fotó: ARTUR WIDAK / NurPhoto

Mint mondta, megtiszteltetés volt számára, hogy „különösen nehéz időkben szolgálhatta” a Moldovai Köztársaságot.

Sandu Facebook-bejegyzésében köszönetet mondott az 51 éves politikusnak erőfeszítéseiért és teljesítményéért. 

Köszönet néked, Dorin, hogy ezekben a bonyolult időkben mellettünk álltál

– írta. Igor Grosu, a moldovai parlament házelnöke sietett hangsúlyozni, hogy Recean visszavonulása mögött személyes okok állnak. Azt hangoztatta, hogy a PAS a parlament alakuló ülése után újabb kormányfői megbízást javasolt adni neki, most azonban kénytelen lesz utódjáról gondoskodni. A PAS párt meg tudta őrizni abszolút többségét a szeptember 28-i parlamenti választásokon, így képes egyedül kormányt alakítani.

Korábban írtunk róla, hogy feszült belpolitikai helyzettel nézett szembe a választások után a chisinaui vezetés.

Borítókép: Recean visszavonulása mögött személyes okok állnak

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

