Robert C. Castel: Árnyékboksz drónokkal

A tömeghisztériára hangolt közvélemény már korábban is számos vaklármát produkált.

Robert C. Castel
2025. 10. 11. 6:25
Fotó: AFP/YURIY DYACHYSHYN

A nyugat-európai drónészlelések kérdése napjaink legújabb hitvitájává vált. Az „az vagy, akinek hiszel” elv alapján a magyar közvélemény is két táborra szakadt. De mi is történt valójában az ideológiai csatározásokon túl abban, amit a hidegháború hozzám hasonló kövületei objektív valóságnak neveznek? Erre a kérdésre igyekszem választ adni ebben az elemzésben, négy másodlagos kérdést kicsontozva.

Kezdjük is mindjárt az elsővel: miről van szó egyáltalán? Mik azok esetek, amik a hitvita alapját képezik, és hány ilyen esetről beszélhetünk? Nos, ami az esetek pontos számát illeti, ezen a téren a források jelentős szórást mutatnak. Hogy miért? Azért, mert nem teljesen egyértelmű, hogy mit tekintünk „esetnek”. Az, hogy egy Lengyelországban lezuhant orosz gyártmányú drónt esetként kezelünk, egyértelmű. De esetnek tekinthető-e egy lakossági bejelentés, ami a helyi rendőri szervekhez fut be, és aminek az alapja egy fényes objektum a levegőégben? Ha csupán a legjelentősebb észleléseket hagyjuk benn a kosárban, akkor is több tucat esettel és egy tucatnál is több érintett országgal kell számolnunk. Ezeket az országokat két nagy csoportra lehet bontani. 

Az első csoportban azok az országok találhatók – Lengyelország, Románia, Litvánia és Moldova –, amelyek légterét bizonyítottan és ismételten megsértették különböző orosz légi eszközök. A második csoportban található az a tíz észak-, illetve nyugat-európai ország, ahol észleltek ugyan „oroszgyanús” drónokat, de ezeket az észleléseket nem sikerült bizonyítékokkal alátámasztani.

Ez pedig már el is vezet minket az elemzés második kérdéséhez, a „honnan tudjuk, amit tudunk” episztemológiai örökzöldjéhez. Márpedig ez a kérdés jóval bonyolultabb, mint amilyennek első látásra tűnik – még akkor is, ha a lengyelországi események kapcsán sokan megpróbálták mindezt a nyúlketrec és a ragasztószalag szintjére redukálni.

Ha a lehető legegyszerűbbre vesszük is a figurát, akkor is három külön kérdéskörrel kell számolnunk. Az első a drónok észlelésével kapcsolatos, a második az attribúcióval, a harmadik pedig a bizonyítás kívánt szintjével foglalkozik. Az első kettő a dolog természeténél fogva technológiai, a harmadik pedig egy módszertani probléma.

Ami a drónok észlelését illeti, e téren a legfontosabb eszközök a hagyományos és a lézerradar, az irányításra használt rádiójelek felderítése, az akusztikai, az elektrooptikai és a hőérzékelő eszközök stb. Amikor ezeket az eszközöket sikerül egy egységes rendszerben egyesíteni és az általuk generált adatokat a mesterséges intelligencia segítségével elemezni, akkor nagyjából elmondhatjuk, hogy megtettünk mindent, ami a technológia jelenlegi állása szerint lehetséges. Ennek ellenére az így felhúzott drónfal sajnos még mindig csak igen részleges hatékonyságú.

A valódi technológiai kihívás azonban csak ezután következik, amikor egy észlelt drón attribúciójával kapcsolatban kell valami okosat mondanunk. Kié, ki küldte, mit akar stb.? Első látásra a kérdés egyszerűnek tűnhet. Ha a drón maradványain orosz nyelvű a szöveg, akkor ugye már nem is kell tovább kutakodni. A valóság persze ezúttal is kissé bonyolultabb. A maradványok ilyenfajta vizsgálata legfeljebb arra a kérdésre válaszol, hogy hol gyártották a drónt. Ez pedig édeskevés. Ha viszont nemcsak a fizikai maradványokat, hanem a drón elektronikai és digitális lábnyomait is vizsgálat alá vetjük, akkor jóval közelebb kerülünk a válaszhoz. A telemetria, a drón mozgásának, viselkedésének a megfigyelése a térben értékes információkat szolgáltathat az alkalmazott taktikákkal, harceljárásokkal, illetve az ellenfél dróndoktrínájával kapcsolatban. Mindezt kiegészítik az egyéb hírszerzési forrásból (HUMINT, OSINT stb.) származó adatok, információk.

A harmadik aspektus a bizonyítás módszertana. Itt legalább öt különböző bizonyítási szintről beszélhetünk a meg nem erősített jelentés és a megtámadhatatlan felügyeleti lánc szintjei között. Elvben minél több egymástól független és eltérő természetű forrás áll a rendelkezésünkre, annyival magasabb a bizonyítás szintje.

Mindezek ismeretében elérkezett az idő, hogy feltegyük a harmadik kérdést. A bizonyításnak milyen szintjén parkolnak az „oroszgyanús” drónészlelések? 

Ha hihetünk a hivatalos jelentéseknek, akkor a kelet-európai drónészlelésekkel kapcsolatban a bizonyítás igen magas szintet ér el. A nyilvánosságra hozott bizonyítékok között a drónok roncsai és a különböző érzékelők által elfogott jelek szerepelnek. Azonban az észlelés hiányosságai komoly kérdéseket vetnek fel az attribúció szintjével kapcsolatban is. Ami a nyugat-­európai eseteket illeti, itt a bizonyítás színvonala jóval alacsonyabb. A legtöbb alkalommal alig beszélhetünk többről, mint a rendőrséghez befutó lakossági bejelentésről.

A nyugat-európaiak próbálkozásai a bizonyítás színvonalának emelésére nem produkáltak kézzelfogható eredményeket. A legjobb példa erre a Saint-Nazaire mellett a francia hatóságok által elfogott „dróngyanús”, az orosz árnyékflottához tartozó tartályhajó, a Boracay esete. A hajó átkutatása során se drónok, se a drónok indításához szükséges segédfelszerelés nem került elő.

Ugyanakkor ne essünk abba a logikai hibába, hogy a bizonyíték hiányát a hiány bizonyítékaként értékeljük. A bizonyítás súlya azonban azokat terheli, akik ezekben az észlelésekben orosz hírszerzési, esetleg hibrid hadviselési műveleteket vél felismerni.

Ez rárúgja az ajtót a negyedik és egyben utolsó kérdésre. Ha az észlelések egésze vagy akár csupán egy bizonyos hányada nem írható az orosz „drónostótok” rovására, akkor mi az, amit a tíz nyugat-európai országban észleltek? Nos, az alternatívák a következők.

Először ott van a téves azonosítás lehetősége. Ez azt jelenti, hogy a bejelentők repülőgépeket, égitesteket, műholdakat, meteorológiai léggömböket láttak, és ezeket ellenséges orosz drónokként azonosították. A második lehetőség az egyre nagyobb számban jelen lévő civil, illetve hobbidrónok elterjedése. A harmadik az illető országok katonai, rendvédelmi, illetve hírszerző drónjai. A negyedik és legérdekesebb alternatíva pedig egy lélektani magyarázat.

A történelem számos olyan esetet ismer, amikor a geopolitikai feszültségek, a média alarmizmusa és a tömeghisztériára hangolt közvélemény hasonló nemzetbiztonsági vaklármákat produkáltak. Orson Welles 1938-as rádiójátéka, ami H. G. Wells Világok harca című regényén alapul, talán a legismertebb ezek közül a vaklármák közül. Még ennél is találóbb párhuzam az 1942-es Los Angeles-i csata, amikor három hónappal Pearl Harbor után a háború miatt szorongó nyugati parti lakosok egy japán inváziót vizionáltak. Repülőgépekkel, légibombázással, ejtőernyősökkel. Egy másik ilyen eset az észak-írországi „fantomhelikopterek” vaklármája. Az IRA pokolgépes merényletei Londonban, Guildfordban és Birminghamban alapjaiban rengették meg őfelsége alattvalóinak a biztonságérzetét. 1973 novemberétől 1974 márciusáig több mint három tucat alkalommal észleltek brit civilek alacsonyan repülő helikoptereket, amelyek a feltételezések szerint az IRA terroristáit szállították távoli célpontjaik felé. De említhetnénk meg a 2018-as drón okozta pánikot a gatwicki repülőtéren vagy akár a hidegháborút végigkísérő ufóészleléseket.

Hiba lenne ezekben az esetekben az emberi hiszékenység vagy a háborús paranoia megnyilvánulásait látni. Az ismert zen buddhista fordulattal élve 

a hegyek árnyékát hegyekként látni természetes reakciónak tekinthető azokban a helyzetekben, amikor az átlagember biztonságérzetét a geopolitikai történések kivetik az alapjaikból. Ha megvizsgáljuk az Ipsos augusztusi „világaggodalom”-felmérését, akkor számottevő átfedést látunk a háború miatt leginkább aggódó és az orosz drónokat leginkább észlelő országok között.

Hogy mi ennek az elemzésnek az adaléka a drónészlelések körül dúló hitvitához? Ha egyértelmű válasszal nem is tud szolgálni, talán annyit sikerül elérnie, hogy megvilágítja a kérdés komplexitását a nyúlketreces, ragasztószalagos magyarázatokon túl, és megnyit néhány alternatív gondolati irányt.

A szerző az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai szakértője, lapunk főmunkatársa

