Nem akárhova sikerült elrejteni húsz tonna hasist, nehogy rábukkanjanak a szajréra csempészés közben

A hivatalos tájékoztatás szerint hűtőkocsikban kialakított álrekeszekben bukkantak rá az elrejtett kábítószerre két akció közben, amelyeket a dél-spanyolországi Cádizban és Granadában hajtottak végre. Mindkét esetben a marokkói Tangerből érkeztek a járművek a spanyol Algecíras kikötőjébe, majd onnan továbbindultak különböző elosztóközpontokba, ahol a drogot csokoládéra emlékeztető táblákba csomagolták át.