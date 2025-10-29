rendőrséghasisszemélyautóteherautó

Nem akárhova sikerült elrejteni húsz tonna hasist, nehogy rábukkanjanak a szajréra csempészés közben

Aztán mégis rábukkantak.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 29. 16:25
illusztráció Fotó: MATTEO TREVISAN Forrás: NurPhoto
Marokkóból importált paprikaszállítmány közé rejtett, 20 tonnányi hasist foglaltak le a spanyol hatóságok – közölte a rendőrség szerdán.

A hivatalos tájékoztatás szerint hűtőkocsikban kialakított álrekeszekben bukkantak rá az elrejtett kábítószerre két akció közben, amelyeket a dél-spanyolországi Cádizban és Granadában hajtottak végre. Mindkét esetben a marokkói Tangerből érkeztek a járművek a spanyol Algecíras kikötőjébe, majd onnan továbbindultak különböző elosztóközpontokba, ahol a drogot csokoládéra emlékeztető táblákba csomagolták át.

A spanyol rendőrség a marokkói hatóságokkal közösen végrehajtott művelet során húsz embert vett őrizetbe, akiket kábítószer-kereskedelem és bűnszervezethez tartozás bűncselekményével gyanúsítanak.

A nagy mennyiségű drog mellett kilenc járművet, köztük teherautókat, furgonokat, pótkocsikat és személyautókat foglaltak le, valamint egy automata pisztolyt és 7000 eurónyi (2,7 millió forint) készpénzt.

 

Kárpáti András
idezojelekKarácsony Gergely

Göncz Árpádtól Zaluzsnij pajzsáig

Kárpáti András avatarja

Karácsony Gergely és baráti köre különböző átnevezésekkel próbálja a saját arcképére formálni a főváros jeles pontjait.

