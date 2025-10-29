Marokkóból importált paprikaszállítmány közé rejtett, 20 tonnányi hasist foglaltak le a spanyol hatóságok – közölte a rendőrség szerdán.
Nem akárhova sikerült elrejteni húsz tonna hasist, nehogy rábukkanjanak a szajréra csempészés közben
Aztán mégis rábukkantak.
A hivatalos tájékoztatás szerint hűtőkocsikban kialakított álrekeszekben bukkantak rá az elrejtett kábítószerre két akció közben, amelyeket a dél-spanyolországi Cádizban és Granadában hajtottak végre. Mindkét esetben a marokkói Tangerből érkeztek a járművek a spanyol Algecíras kikötőjébe, majd onnan továbbindultak különböző elosztóközpontokba, ahol a drogot csokoládéra emlékeztető táblákba csomagolták át.
A spanyol rendőrség a marokkói hatóságokkal közösen végrehajtott művelet során húsz embert vett őrizetbe, akiket kábítószer-kereskedelem és bűnszervezethez tartozás bűncselekményével gyanúsítanak.
A nagy mennyiségű drog mellett kilenc járművet, köztük teherautókat, furgonokat, pótkocsikat és személyautókat foglaltak le, valamint egy automata pisztolyt és 7000 eurónyi (2,7 millió forint) készpénzt.
