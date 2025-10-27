Az Oroszország elleni szankciók régóta a nyugati politika eszközei közé tartoznak, ám most a német gazdaság is nehéz helyzetbe kerülhet: Trump orosz olajvállalatokra irányuló szankciói gazdasági lassulást és a foglalkoztatottsági adatok romlását okozhatja Németországban – számolt be róla az Origo.
Amerikai nyomás alá került Németország – visszaüt a szankciós politika?
Az Egyesült Államok új szankciói, nemcsak az orosz, de a német gazdaságot is érintik. A Trump-adminisztráció intézkedései az orosz Rosznyeft finomítóira vonatkoznak, így a németországi Schwedt létesítményre is. Németország Washingtonhoz fordult kivételért, hogy mérsékelje a gazdasági és munkaerőpiaci következményeket.
Németország is megfizeti az amerikai szankciók árát?
A német kormány gondban van a hamarosan bevezetésre kerülő új amerikai szankciók miatt, amelyek előírják, hogy november 21-ig minden cégnek fel kell mondania kapcsolatait az orosz többségi tulajdonú vállalatokkal. A Rosznyeft tulajdonában álló Schwedt finomító Északkelet-Németország és Berlin nagy részét üzemanyaggal, fűtőolajjal látja el, és a fővárosi repülőtér kerozinellátása is innen történik. A szankciók bevezetését támogató német vezetés most a Schwedt finomítóra vonatkozó kivételért lobbizik.
A finomító fontosságáról Brandenburg CDU-elnöke, Jan Redmann (45) így nyilatkozott:
A német kormány azon dolgozik, hogy a Schwedt finomítóra ne vonatkozzanak az orosz szankciók – ahogy ezt korábban a brit szankciók esetében is sikerült elérni. A Schwedt biztosítja számos kelet-németországi benzinkút és a berlini repülőtér üzemanyagellátását is.
Mint elmondta: a finomító az egész Északkelet-Brandenburg ipari szíve. A bezárás gazdasági katasztrófa lenne Brandenburg számára. A Wall Street Journal tudósítója, Bojan Pancevski szerint a szankciós hatások már most is érzékelhetők és jelentősek. Ha az amerikai kormány nem hagyja jóvá a berlini kérelmet, a finomítót leállíthatják, ami Németország üzemanyagellátását veszélyeztetné.
Borítókép: Friedrich Merz és Donald Trump (Fotó: AFP)
