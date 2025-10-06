„Kiürítik a szociális rendszert” – kemény kritikát kapott Németország integrációs politikája

Nem arról van szó, hogy elutasítanánk a segítséget – mondta Siggelkow –, hanem arról, hogy a jelenlegi rendszer fenntarthatatlan. Ha nem változtatunk, az egész társadalom fizeti meg az árát.

Németország társadalma a tét

A kritikák nem állnak meg a szociális ellátórendszernél: Siggelkow rámutatott, hogy a migránsok integrációja nemcsak gazdasági, hanem kulturális kihívás is.

Szerinte a migrációs politika eddigi kudarca mögött a politikai vezetés rossz döntései állnak, amelyek figyelmen kívül hagyják a társadalom terhelhetőségi határait.

Ez a vélemény újabb hullámot indított el Németországban, ahol egyre többen kérdőjelezik meg a jelenlegi integrációs modell fenntarthatóságát. A jövő kérdése így már nem csupán az, hogy milyen bevándorláspolitikát folytat Németország, hanem hogy képes-e fenntartani a jóléti államot úgy, hogy közben megőrzi a társadalmi stabilitást.