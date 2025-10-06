  • Magyar Nemzet
„Kiürítik a szociális rendszert” – kemény kritikát kapott Németország integrációs politikája

Bernd Siggelkow német gyermekvédelmi szakember éles kritikával illette a német migrációs és integrációs politikát azután, hogy a belügyminiszter, Alexander Dobrindt migrációs csúcstalálkozót tartott. Siggelkow szerint a jelenlegi irányvonal teljes kudarcot vallott, és veszélybe sodorja Németország jövőjét.

Szabó István
Forrás: Origo2025. 10. 06. 12:32
Alexander Dobrindt német belügyminiszter a belügyi és migrációs ügyekért felelős uniós biztossal, Magnus Brunnerrel tartott közös sajtótájékoztatón Fotó: Alexandra Beier Forrás: AFP
Németország szociális rendszere válságban. A Die Arche – Keresztény Gyermek- és Ifjúsági Munka gyermekalapítvány alapítója és elnöke figyelmeztetett: egyre több bevándorló él vissza a jóléti állam adta lehetőségekkel, és „kiszipolyozza” a szociális rendszert. Szerinte az integráció nem sikerült, miközben az állam erőforrásait egyre inkább azok kötik le, akik nem kívánnak vagy nem tudnak bekapcsolódni a munka világába, írta az Origo.

Németország
Bernd Siggelkow, a Die Arche gyermekjótékonysági szervezet alapítója (Fotó: DPA Picture-Alliance/AFP/Bernd Weissbrod)

Nem arról van szó, hogy elutasítanánk a segítséget – mondta Siggelkow –, hanem arról, hogy a jelenlegi rendszer fenntarthatatlan. Ha nem változtatunk, az egész társadalom fizeti meg az árát.

Németország társadalma a tét

A kritikák nem állnak meg a szociális ellátórendszernél: Siggelkow rámutatott, hogy a migránsok integrációja nemcsak gazdasági, hanem kulturális kihívás is. 

Szerinte a migrációs politika eddigi kudarca mögött a politikai vezetés rossz döntései állnak, amelyek figyelmen kívül hagyják a társadalom terhelhetőségi határait.

Ez a vélemény újabb hullámot indított el Németországban, ahol egyre többen kérdőjelezik meg a jelenlegi integrációs modell fenntarthatóságát. A jövő kérdése így már nem csupán az, hogy milyen bevándorláspolitikát folytat Németország, hanem hogy képes-e fenntartani a jóléti államot úgy, hogy közben megőrzi a társadalmi stabilitást.

Borítókép: Alexander Dobrindt német belügyminiszter a belügyi és migrációs ügyekért felelős uniós biztossal, Magnus Brunnerrel tartott közös sajtótájékoztatón (Fotó: AFP/Alexandra Beier)


 

