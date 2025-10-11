Globál Nógrádi Györggyel – Zelenszkij nem érdekelt a háború mihamarabbi lezárásában

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megpróbálja belerántani az országokat egy harmadik világháborúba, ezzel magyarázta Nógrádi György azt, hogy az ukrán államfő folyamatosan az oroszok ellen hergeli a világot és háborúval riogat. Az ukrán elnök emellett ismét megfenyegette Magyarországot, mondván, hogy Ukrajna akkor is az Európai Unió tagja lesz, ha Orbán Viktor azt nem támogatja.

Van egy szépséghiba. Az Európai Unióba csak az egyhangúság elve alapján lehet felvenni egy országot. Eddig Magyarország utasította ezt el, most már ugyanezt mondja Szlovákia, és ezt fogja mondani Csehország is, ha Andrej Babis kormányt alakít

– jegyezte meg a szakértő.

Zelenszkij nem akar békét

Már a holland miniszterelnök is arról beszélt, hogy nincs gyorsított felvétel, és az egyhangúság elvét meg kell tartani. Mindeközben Zelenszkij a háború elhúzódásában érdekelt.

Zelenszkijt abszolút nem érdekli, hogy naponta hányan halnak meg Kijevben, Odesszában és a többi városban. Ő abból indul ki, hogy minél tovább hatalmon marad, annál inkább nő a vagyona

– szögezte le Nógrádi György annak kapcsán, hogy még mindig nem látni a fényt az alagút végén az orosz–ukrán háborúban.

Jobboldali fordulat Európában

Nógrádi György kitért a cseh választások eredményére is. Szerinte a jobboldali fordulat már bekövetkezett Európában, csak sokkal lassabban, mint ahogy sok európai politikus várta. Ha Andrej Babis kormányt tud alakítani, az azt jelenti, hogy a V4-ekből három ország máshogy gondolkodik a brüsszeli narratíváról. A lengyelek maradtak a brüsszeli vonalban, de ott is az államfő és kormányfő teljes mértékben szembekerült egymással.



Andrej Babis fölényes győzelmet aratott Csehországban (Fotó: Martin Divisek / MTI/EPA)

Kikoptak a nagy francia pártok

Franciaország eközben két év alatt már a hatodik kormányfőjét tudhatja magáénak, a politikai válság a gazdasági problémákból fakadt, valamint abból, hogy a nemzetgyűlésben egymást gáncsolják a nagyobb erők. Emmanuel Macron francia államfő nem hajlandó lemondani, ezért 2027-ig valahogy túl kell élnie az országnak, akkor lesz ugyanis a következő elnökválasztás – jelentette ki Nógrádi György.

Európát korábban három ország vezette: a britek, a franciák és a németek. A britek kiléptek az Európai Unióból, a franciák válságban, a német gazdaság pedig vergődik. Tehát egész Európa egy rendkívül nehéz helyzetben van, a globális politikában teljesen súlytalan

– mondta.