Rendkívüli

Váratlan helyen bukkant fel Orbán Viktor

  • Magyar Nemzet
  • Külföld
  • Globál Nógrádi Györggyel – Zelenszkij nem érdekelt a háború mihamarabbi lezárásában
Andrej BabisNógrádi GyörgyCsehországVolodimir Zelenszkij

Globál Nógrádi Györggyel – Zelenszkij nem érdekelt a háború mihamarabbi lezárásában

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ismét átlépett egy vörös vonalat, amikor megfenyegette Magyarországot az ukrán EU-tagsággal. A brüsszeli buborékban azonban most nem ez volt a legfontosabb dolga a balliberális többségnek, hanem hogy tisztára imossa és megmentse a bírósági ítélettől az embereit. Eközben újabb francia kormány bukott meg a napokban, Európa második legnagyobb hatalma az összeomlás határán táncol hónapok óta. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő elemzi a globális helyzetet.

Munkatársunktól
2025. 10. 11. 9:39
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megpróbálja belerántani az országokat egy harmadik világháborúba, ezzel magyarázta Nógrádi György azt, hogy az ukrán államfő folyamatosan az oroszok ellen hergeli a világot és háborúval riogat. Az ukrán elnök emellett ismét megfenyegette Magyarországot, mondván, hogy Ukrajna akkor is az Európai Unió tagja lesz, ha Orbán Viktor azt nem támogatja.

Van egy szépséghiba. Az Európai Unióba csak az egyhangúság elve alapján lehet felvenni egy országot. Eddig Magyarország utasította ezt el, most már ugyanezt mondja Szlovákia, és ezt fogja mondani Csehország is, ha Andrej Babis kormányt alakít

– jegyezte meg a szakértő.

Zelenszkij nem akar békét

Már a holland miniszterelnök is arról beszélt, hogy nincs gyorsított felvétel, és az egyhangúság elvét meg kell tartani. Mindeközben Zelenszkij a háború elhúzódásában érdekelt.

Zelenszkijt abszolút nem érdekli, hogy naponta hányan halnak meg Kijevben, Odesszában és a többi városban. Ő abból indul ki, hogy minél tovább hatalmon marad, annál inkább nő a vagyona

– szögezte le Nógrádi György annak kapcsán, hogy még mindig nem látni a fényt az alagút végén az orosz–ukrán háborúban.

Jobboldali fordulat Európában

Nógrádi György kitért a cseh választások eredményére is. Szerinte a jobboldali fordulat már bekövetkezett Európában, csak sokkal lassabban, mint ahogy sok európai politikus várta. Ha Andrej Babis kormányt tud alakítani, az azt jelenti, hogy a V4-ekből három ország máshogy gondolkodik a brüsszeli narratíváról. A lengyelek maradtak a brüsszeli vonalban, de ott is az államfő és kormányfő teljes mértékben szembekerült egymással.
 

Prága, 2025. október 4. Andrej Babis korábbi cseh miniszterelnök, az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnöke bejelenti az ANO választási győzelmét a párt prágai kampányközpontjában 2025. október 4-én, a kétnapos csehországi parlamenti választások végén. MTI/EPA/Martin Divisek
Andrej Babis fölényes győzelmet aratott Csehországban (Fotó: Martin Divisek / MTI/EPA)

Kikoptak a nagy francia pártok

Franciaország eközben két év alatt már a hatodik kormányfőjét tudhatja magáénak, a politikai válság a gazdasági problémákból fakadt, valamint abból, hogy a nemzetgyűlésben egymást gáncsolják a nagyobb erők. Emmanuel Macron francia államfő nem hajlandó lemondani, ezért 2027-ig valahogy túl kell élnie az országnak, akkor lesz ugyanis a következő elnökválasztás – jelentette ki Nógrádi György. 

Európát korábban három ország vezette: a britek, a franciák és a németek. A britek kiléptek az Európai Unióból, a franciák válságban, a német gazdaság pedig vergődik. Tehát egész Európa egy rendkívül nehéz helyzetben van, a globális politikában teljesen súlytalan

– mondta.

 

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekLondonban

Égjen bele a retinánkba

Bayer Zsolt avatarja

Fognak a jogvédők tiltakozni? Nem fognak.

Cilian Murphy

Így folytatódott volna eredetileg a Tron-franchise: Cillian Murphy lett volna a főgonosz és visszatért volna néhány régi szereplő is

A 2010-es Tron: Örökség után nem volt kérdés, hogy a Disney szeretné tovább szőni a történetet, mégis 15 évet kellett várni a folytatásra. A harmadik film címe ekkoriban Tron: Ascension volt – egy ambiciózus projekt, amely azonban soha nem jutott el a forgatásig. Helyette több mint egy évtizedes várakozás után a Tron: Ares formájában született újjá a koncepció, egészen más irányba kanyarodva.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu