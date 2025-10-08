Orbán Balázs: Magyarország ma Európa legbiztonságosabb országa

„Se keleti kényelem, se nyugati nyugalom. A legfrissebb nemzetközi Ipsos-felmérés szerint Magyarország jelenleg Európa legbiztonságosabb országa: a magyar emberek mindössze hét százaléka tart attól, hogy erőszak vagy bűncselekmény áldozata lesz. Összehasonlításképp: Svédországban 57 százalék, Franciaországban 36 százalék, Németországban 29 százalék” – kezdte a bejegyzését Orbán Balázs.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. Forrás: Facebook

„A nyugat-európai nagyvárosokban egyre gyakoribb az utcai erőszak, a szervezett bűnözés, és folyamatosan nő a biztonságérzet hiánya.”

A migrációs kvótákról szóló népszavazáson a magyar emberek döntöttek: nem akarják, hogy Magyarországból migránsország váljon. Ezért ma nyugodtan élhetnek a magyarok: időben nemet mondtunk a migrációra, és következetesen meg is teszünk mindent, hogy megvédjük a határainkat – de a biztonság törékeny

– tette hozzá a miniszterelnök politikai igazgatója.