Orbán Viktor: Mindenhol jó, de a legjobb Magyarországon!

A miniszterelnök a közösségi oldalán osztott meg egy új bejegyzést a budapesti békecsúcsról. Mint írta:

Békecsúcs. Mindenhol jó, de a legjobb Magyarországon!

Orbán Viktor a bejegyzéshez egy képet is megosztott az amerikai és az orosz elnök fotójával.

Mint ismert, Donald Trump és Vlagyimir Putyin csütörtökön tárgyalt egymással telefonon, amely során megállapodtak, hogy Budapesten találkoznak majd. Az amerikai elnök úgy fogalmazott:

Putyin elnökkel ezután egy előre egyeztetett helyszínen, Budapesten, Magyarországon találkozunk, hogy megnézzük, véget tudunk-e vetni ennek a dicstelen háborúnak Oroszország és Ukrajna között

– jelentette ki az amerikai elnök.

Borítókép: Donald Trump és Vlagyimir Putyin (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)