Budapesti békecsúcsVlagyimir PutyinOrbán ViktorDonald Trump

Orbán Viktor: Mindenhol jó, de a legjobb Magyarországon!

A miniszterelnök a budapesti békecsúcsról posztolt közösségi oldalán.

Magyar Nemzet
2025. 10. 20. 17:35
Forrás: Facebook/Orbán Viktor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A miniszterelnök a közösségi oldalán osztott meg egy új bejegyzést a budapesti békecsúcsról. Mint írta:

Békecsúcs. Mindenhol jó, de a legjobb Magyarországon!

Orbán Viktor a bejegyzéshez egy képet is megosztott az amerikai és az orosz elnök fotójával. 

Mint ismert, Donald Trump és Vlagyimir Putyin csütörtökön tárgyalt egymással telefonon, amely során megállapodtak, hogy Budapesten találkoznak majd. Az amerikai elnök úgy fogalmazott:

Putyin elnökkel ezután egy előre egyeztetett helyszínen, Budapesten, Magyarországon találkozunk, hogy megnézzük, véget tudunk-e vetni ennek a dicstelen háborúnak Oroszország és Ukrajna között

– jelentette ki az amerikai elnök. 

Borítókép: Donald Trump és Vlagyimir Putyin (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekHorn Gábor

Egy kínzó kérdés

Bayer Zsolt avatarja

A válaszokat kérjük a szerkesztőségnek elküldeni...

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.