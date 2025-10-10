Orbán Viktor szerint ebben mindenképpen egyetértenek Krasznahorkai Lászlóval

Kolozsváron ért a reggel. 35 éves az RMDSZ. Ma ünnepi kongresszus Zsukiménesen. Erről írt a közösségi oldalán Orbán Viktor.
A magyar miniszterelnök hozzátette:
De egy ünneplésen már túl vagyunk. Nobel-díj. Óriási dolog. Három év alatt a harmadik. Mindannyian büszkék lehetünk, ezúttal Krasznahorkai Lászlóra!
Orbán Viktor kiemelte:
Olvasom, hogy sok dologban nem értünk egyet. Egyben azért talán mégis. Dicsőséget akarunk szerezni Magyarországnak. Ő tegnap megtette. Gratulálunk!
Borítókép: Orbán Viktor magyar miniszterelnök (Fotó: AFP)