Rendkívüli

Orbán Viktor: A magyarok békében akarnak élni a szomszédaikkal

Orbán ViktorNobel-díjminiszterelnök

Orbán Viktor szerint ebben mindenképpen egyetértenek Krasznahorkai Lászlóval

Kolozsvárról jelentkezett be közösségi oldalán a magyar miniszterelnök. Orbán Viktor szerint a cél dicsőséget szerezni Magyarországnak.

Kozma Zoltán
2025. 10. 10. 7:17
Orbán Viktor magyar miniszterelnök (Fotó: AFP)
Orbán Viktor magyar miniszterelnök (Fotó: AFP)
Kolozsváron ért a reggel. 35 éves az RMDSZ. Ma ünnepi kongresszus Zsukiménesen. Erről írt a közösségi oldalán Orbán Viktor.

A magyar miniszterelnök hozzátette: 

De egy ünneplésen már túl vagyunk. Nobel-díj. Óriási dolog. Három év alatt a harmadik. Mindannyian büszkék lehetünk, ezúttal Krasznahorkai Lászlóra!

Orbán Viktor kiemelte:

Olvasom, hogy sok dologban nem értünk egyet. Egyben azért talán mégis. Dicsőséget akarunk szerezni Magyarországnak. Ő tegnap megtette. Gratulálunk!

Borítókép: Orbán Viktor magyar miniszterelnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

