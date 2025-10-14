Több száz orosz állampolgárt utasít ki egy uniós ország

Azok az orosz állampolgárok, akiket a lett bevándorlási szabályok szigorítása negatívan érint, orosz kormányzati segítséget kapnak, hogy letelepedhessenek Oroszországban és alkalmazkodhassanak a megváltozott körülményekhez. A Kreml közleménye szerint Moszkva tárt karokkal fogadja azt a több mint 800 orosz állampolgárt, akiket Lettország azért utasít ki, mert nem feleltek meg a szigorú előírásoknak – írja a Politico.

A Kreml szóvivője ígéretet tett: a kiutasított orosz állampolgárok segítséget fognak kapni. Fotó: Pool/Pavel Bednyakov

Ha ők orosz állampolgárok (…) visszajöhetnek szülőföldjükre, Oroszországba és itt felépíthetik életüket

– mondta Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. A Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, hogy radikális intézkedést hozott az oroszok ellen Lettország. Madara Puke, a lett Állampolgársági és Migrációs Ügyek Hivatalának (OCMA) szóvivője szerint mintegy 30 ezer oroszt érintettek a szigorítások és közülük körülbelül 2600-an már önként elhagyták Lettországot.