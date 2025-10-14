Rendkívüli

Washingtonba rendelték Zelenszkijt, Trump intézkedik

Több száz orosz állampolgárt utasít ki egy uniós ország

A bevándorlási szabályok szigorítása miatt több száz embert utasítanak ki Lettországból. Moszkva támogatást ígér számukra és az orosz belügy egy intézkedéscsomag kidolgozásán munkálkodik, amely átfogó segítséget biztosít az érintett orosz állampolgárok számára.

Vlagyimir Putyin orosz elnök Fotó: EVGENIA NOVOZHENINA Forrás: POOL
Azok az orosz állampolgárok, akiket a lett bevándorlási szabályok szigorítása negatívan érint, orosz kormányzati segítséget kapnak, hogy letelepedhessenek Oroszországban és alkalmazkodhassanak a megváltozott körülményekhez. A Kreml közleménye szerint Moszkva tárt karokkal fogadja azt a több mint 800 orosz állampolgárt, akiket Lettország azért utasít ki, mert nem feleltek meg a szigorú előírásoknak – írja a Politico.

A Kreml szóvivője ígéretet tett: a kiutasított orosz állampolgárok segítséget fognak kapni
 A Kreml szóvivője ígéretet tett: a kiutasított orosz állampolgárok segítséget fognak kapni. Fotó: Pool/Pavel Bednyakov

Ha ők orosz állampolgárok (…) visszajöhetnek szülőföldjükre, Oroszországba és itt felépíthetik életüket

 – mondta Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. A Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, hogy radikális intézkedést hozott az oroszok ellen Lettország. Madara Puke, a lett Állampolgársági és Migrációs Ügyek Hivatalának (OCMA) szóvivője szerint mintegy 30 ezer oroszt érintettek a szigorítások és közülük körülbelül 2600-an már önként elhagyták Lettországot.

Hány orosz állampolgár érintett?

A lett hatóságok eddig összesen 841 ember esetében rendelték el az ország elhagyását október 13-ig, mivel ők elmulasztották igazolni lett nyelvtudásukat, nem végezték el a biztonsági ellenőrzést, vagy nem igényelték időben a hosszú távú tartózkodási engedélyt. 

Irina Volk, az orosz belügyminisztérium szóvivője azt mondta, hogy az orosz hatóságok egy intézkedéscsomagot készítettek az érintettek „letelepedésének és alkalmazkodásának” elősegítésére és az ígéret szerint Oroszországba érkezésük után átfogó segítséget kapnak – írta Telegramon.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

