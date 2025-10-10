Ősi korallzátonyra bukkantak a Nápolyi-öböl mélyén

A feltárást a Nemzeti Kutatási Tanács (CNR) Gaia Blu kutatóhajója végezte a bolognai Tengerkutatási Intézet (Ismar) által vezetett Demetra expedíció során. Az expedícióban a Nápolyi Anton Dohrn Zoológiai Állomás, a Marche Műszaki Egyetem és a Nápolyi Federico II Egyetem szakemberei is részt vesznek.

„Ez kivételes felfedezés az olasz tengerek számára” – mondta Giorgio Castellan, a CNR–Ismar kutatója és az expedíció vezetője.