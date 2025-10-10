Kiterjedt, ősi korallzátony húzódik a Nápolyi-öböl mélyén, mintegy 500 méterrel a tengerszint alatt – közölték pénteken olasz kutatók.
Ősi korallzátonyra bukkantak a Nápolyi-öböl mélyén
Szenzáció.
A zátonyt alkotó, több mint kétméteres korallképződményeket távirányítással működő víz alatti jármű segítségével örökítették meg. Az alakzatok főként hideg vízi, úgynevezett fehér korallokból épülnek fel, mellettük azonban fekete korallok, szoliter – nem zátonyépítő, magányosan növő – korallfajok, szivacsok és más, a mélytengeri élővilág szempontjából jelentős fajok is előfordulnak.
A feltárást a Nemzeti Kutatási Tanács (CNR) Gaia Blu kutatóhajója végezte a bolognai Tengerkutatási Intézet (Ismar) által vezetett Demetra expedíció során. Az expedícióban a Nápolyi Anton Dohrn Zoológiai Állomás, a Marche Műszaki Egyetem és a Nápolyi Federico II Egyetem szakemberei is részt vesznek.
„Ez kivételes felfedezés az olasz tengerek számára” – mondta Giorgio Castellan, a CNR–Ismar kutatója és az expedíció vezetője.
