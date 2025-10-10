korallfajTengerkutatási Intézetvíz

Ősi korallzátonyra bukkantak a Nápolyi-öböl mélyén

Szenzáció.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 10. 20:03
illusztráció Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kiterjedt, ősi korallzátony húzódik a Nápolyi-öböl mélyén, mintegy 500 méterrel a tengerszint alatt – közölték pénteken olasz kutatók.

A zátonyt alkotó, több mint kétméteres korallképződményeket távirányítással működő víz alatti jármű segítségével örökítették meg. Az alakzatok főként hideg vízi, úgynevezett fehér korallokból épülnek fel, mellettük azonban fekete korallok, szoliter – nem zátonyépítő, magányosan növő – korallfajok, szivacsok és más, a mélytengeri élővilág szempontjából jelentős fajok is előfordulnak.

A feltárást a Nemzeti Kutatási Tanács (CNR) Gaia Blu kutatóhajója végezte a bolognai Tengerkutatási Intézet (Ismar) által vezetett Demetra expedíció során. Az expedícióban a Nápolyi Anton Dohrn Zoológiai Állomás, a Marche Műszaki Egyetem és a Nápolyi Federico II Egyetem szakemberei is részt vesznek.

„Ez kivételes felfedezés az olasz tengerek számára” – mondta Giorgio Castellan, a CNR–Ismar kutatója és az expedíció vezetője.


További játékainkhoz kattintson ide!


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkommunizmus

Kommunista evolúció

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu