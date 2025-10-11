Rendkívüli

Iskolai lövöldözés történt Mississippiben, négy ember meghalt, rengeteg a sebesült

Patrióta gátszakadástól fél Brüsszel

Andrej Babis visszatérésével Orbán Viktor és Robert Fico új, határozott szövetségest kapott a békepárti, szuverenista álláspont képviseletében Brüsszelben. Az uniós vezetés idegesen figyeli, ahogy a patrióta, nemzeti alapokon álló politikai erők egyre nagyobb befolyást szereznek Európa-szerte.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 10. 11. 16:47
Az Európai Parlament üléssorai, az Európai Unió intézményében, Brüsszelben Fotó: Martin Bertrand Forrás: Hans Lucas/AFP
Patrióta győzelem született, de a cseh választások után nem telt el sok idő, és máris támadások érték a győztes Andrej Babist, valamint lehetséges koalíciós partnerét, Tomio Okamurát. A választási diadal után napokkal a cseh bíróságok eljárást indítottak, hogy megvonják Babis mentelmi jogát – sokak szerint politikai indíttatásból, írta az Origo.

Patrióta
Andrej Babis, az ANO mozgalom vezetője sajtótájékoztatót tart az ANO székházában (Fotó: Anadolu/AFP/Lukas Kabon)

Babis korábban egyértelművé tette: új kormányzása a nemzeti szuverenitás és a patrióta értékek mentén fog haladni, új lendületet adva a közép-európai V4-es együttműködésnek is. Brüsszelnek is üzent, amikor választási győzelme után lapunk kérdésére úgy fogalmazott:

A Patrióták eddig is erősek voltak, de ezután még erősebbek leszünk. Két miniszterelnökünk is van, és együtt folytatjuk a harcot az Európai Bizottság irracionális zöldpolitikájával szemben. Célunk, hogy a következő választásokon legyőzzük azt a brüsszeli koalíciót, amely tönkreteszi Európát. Nézzék meg az energiaárakat, a migrációs paktumot – mindezek mutatják, hová vezetett ez az út. Mi erősek voltunk, és azok is maradunk.

Patrióta előretöréstől tart Brüsszel

A patrióta erők előretörésétől egyre jobban tart Brüsszel, hiszen a közép-európai országok – Csehország, Szlovákia, Magyarország és részben Ausztria – egyre egységesebben lépnek fel az uniós központosítás és a háborús nyomásgyakorlás ellen.

Kiszelly Zoltán, a Századvég Alapítvány elemzési igazgatója szerint Brüsszel attól fél, hogy kialakul egy „blokkoló kisebbség”, amely meg tudja akadályozni az uniós vezetés ideológiailag vezérelt döntéseit.

Franciaország recseg-ropog, Németországban erősödik az AfD, Csehországban, Szlovákiában és Magyarországon patrióta kormányok vannak, Ausztriában pedig csak hajszálon múlt a siker. Az EU szankciós politikája gazdasági öngyilkosság, a közös valuta teljesítőképessége határán van, a franciák pedig már nem tudják finanszírozni magukat – mindez előrevetíti, hogy fordulat jön

– fogalmazott a szakértő.

Kiszelly Zoltán (Fotó: Századvég)

A politikai elemző szerint Brüsszel azért is támadja Babist és tartja nyomás alatt Magyarországot, mert fél attól, hogy a patrióta „gátszakadás” tovább gyűrűzik Nyugat-Európába. Franciaországban és Hollandiában is közelednek a választások, és könnyen elképzelhető, hogy ott is megerősödnek a szuverenista pártok.

Ha Macron nem tud többséget szerezni, demokratikus lenne, ha lemondana, és új választásokat írnának ki. Ez azonban a Patriótáknak kedvezne – éppen ettől fél legjobban Brüsszel

– tette hozzá Kiszelly Zoltán.

A V4 hangja egyre erősebb

A V4-ek együttműködése Babis győzelmével új korszakába léphet. A migráció elutasítása, a brüsszeli központosítás megfékezése és a háborúpárti politika visszaszorítása mentén a V4-ek – Lengyelországgal kiegészülve – újra erős, karakteres hangot képviselhetnek Európában.

Magyarországnak és a V4-eknek egyre jobban áll a zászló, mert a patrióta álláspont jobb válaszokat ad krízisekre, mint a globalista mainstream, és Magyar Péterrel azt akarják, hogy mi is ugorjunk utánuk a kútba

– összegezte Kiszelly Zoltán.

Borítókép: Az Európai Parlament üléssorai, az Európai Unió intézményében, Brüsszelben (Fotó: Hans Lucas/AFP/Martin Bertrand)

