Rendkívüli

Döntött az EP Magyar Péter mentelmi jogáról

Andrej BabisVolodimir ZelenszkijPatriótákOrbán ViktorMagyarország

Orbán Viktor és a patrióta fordulat – mi következik?

A cseh választások eredménye jelentősen bővíti Magyarország mozgásterét az Európai Unióban, miközben Zelenszkij újfent nyomást gyakorol ránk. Babis sikere azt jelenti, hogy Orbán Viktornak újabb szövetségese lesz az uniós vitákban. Közben a Tisza Párt mobilalkalmazása körüli adatszivárgás belpolitikai vihart kavart, tovább rontva a párt 2026-os választási esélyeit – hangzott el Deák Dániel legújabb videóelemzésében.

Magyar Nemzet
2025. 10. 07. 13:08
Orbán Viktor magyar miniszterelnök
Orbán Viktor magyar miniszterelnök Fotó: CARINE SCHMITT Forrás: Hans Lucas
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Deák Dániel legújabb videóelemzésében a nemzetközi és belpolitikai fejleményeket vette górcső alá, kiemelve, hogy a cseh választások eredménye, az ukrán elnök újabb Magyarország elleni nyomásgyakorlása, valamint a Tisza Párt mobilalkalmazásának ügyében felmerült adatszivárgás is jelentősen befolyásolják a hazai és uniós politikai erőviszonyokat. Csehországban Andrej Babis győzelme a Patrióták Európáért pártszövetség színeiben – közel 35 százalékos eredménnyel – a cseh rendszerváltás óta a legnagyobb győzelmet jelenti. Babis sikere azt jelenti, hogy Orbán Viktornak újabb szövetségese lesz az uniós vitákban.

Andrej Babis és Orbán Viktor
Andrej Babis és Orbán Viktor. Fotó: MTI

Orbán Viktor és a patrióta erők

Ezzel párhuzamosan Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ismételten nyomást gyakorolt Magyarországra, hangsúlyozva, hogy Ukrajna uniós csatlakozása Orbán Viktor nélkül is megtörténik. A magyar kormányfő azonban világossá tette: Magyarországnak nincs erkölcsi kötelessége az ukrán EU-tagság támogatására és a döntés minden tagállam egyhangú hozzájárulásához kötött. 

A cseh patrióta fordulat következtében Orbán mozgástere az uniós színtéren jelentősen bővült, ami Zelenszkij uniós ambícióit is korlátozza.

Korábban a Magyar Nemzeten is írtunk róla, hogy Csehországban nagy győzelmet aratott Orbán Viktor szövetségese, Andrej Babis és a patrióta szövetség egyre erősebb formát ölt.

A hazai politikai térben szintén komoly fejlemény történt: a Tisza Párt új mobilalkalmazásának fejlesztése állítólag ukrán közreműködéssel zajlott, és több tízezer ember személyes adatai szivároghattak ki. Bár Magyar Péter tagadta az adatszivárgást, az ellenőrzések szerint a helyzet valós. Ez a botrány, a belpolitikai viták és az ukrán befolyás rontják a Tisza Párt választási esélyeit, a középen álló, bizonytalan szavazók körében pedig különösen káros hatású lehet.

ÉLŐ - Bővül Orbán Viktor uniós mozgástere

❗ÉLŐ elemzés - Bővül Orbán Viktor mozgástere Babiš győzelmével, Zelenszkij ismét hazánkat támadja, az ukránok pedig már a Tisza alkalmazásában vannak!

Posted by Deák Dániel on Tuesday, October 7, 2025

Borítókép: Orbán Viktor magyar miniszterelnök (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekAranyosi Péter

Tisztelt Bíróság!

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu