Orbán Viktor és a patrióta fordulat – mi következik?

Deák Dániel legújabb videóelemzésében a nemzetközi és belpolitikai fejleményeket vette górcső alá, kiemelve, hogy a cseh választások eredménye, az ukrán elnök újabb Magyarország elleni nyomásgyakorlása, valamint a Tisza Párt mobilalkalmazásának ügyében felmerült adatszivárgás is jelentősen befolyásolják a hazai és uniós politikai erőviszonyokat. Csehországban Andrej Babis győzelme a Patrióták Európáért pártszövetség színeiben – közel 35 százalékos eredménnyel – a cseh rendszerváltás óta a legnagyobb győzelmet jelenti. Babis sikere azt jelenti, hogy Orbán Viktornak újabb szövetségese lesz az uniós vitákban.

Andrej Babis és Orbán Viktor. Fotó: MTI

Orbán Viktor és a patrióta erők

Ezzel párhuzamosan Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ismételten nyomást gyakorolt Magyarországra, hangsúlyozva, hogy Ukrajna uniós csatlakozása Orbán Viktor nélkül is megtörténik. A magyar kormányfő azonban világossá tette: Magyarországnak nincs erkölcsi kötelessége az ukrán EU-tagság támogatására és a döntés minden tagállam egyhangú hozzájárulásához kötött.

A cseh patrióta fordulat következtében Orbán mozgástere az uniós színtéren jelentősen bővült, ami Zelenszkij uniós ambícióit is korlátozza.

