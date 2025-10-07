Orbán Viktor: Vannak dolgok, amelyekkel nem lehet viccelődni + videó

Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán megosztott videójában fontos kijelentést tett: Ha elvész a kereszténység, oda a haza is – hangzik el a videóban.

Orbán Viktor és Andrej Babis

Fotó: MTI

Orbán Viktor: Ha elvész a kereszténység, oda a haza is

Azzal folytatta, hogy Közép-Európa kitart, újra és újra talpra áll, mivel itt még tudják, ha elvész a kereszténység, oda a haza is és tudják, hogy vannak dolgok, amelyeken nem lehet viccelődni, amiket nem szabad kockáztatni, amikkel nem lehet kísérletezni:

Migráció, gyermeknevelés, családok, nemzeti szuverenitás.

A csehországi választások eredményével kapcsolatban elmondta, hogy a csehek észnél vannak. Majd kitért rá, hogy „emlékszünk Szent Adalbertre, emlékszünk Hunyadi János cseh harcosaira, és emlékszünk arra, hogy Mohács mezején 500 éve cseh katonák is védték Magyarországot és Európát a hódító seregektől.”

Korábban a Magyar Nemzeten is írtunk róla, hogy Csehországban nagy győzelmet aratott Orbán Viktor szövetségese, Andrej Babis. A patrióta szövetségépítés egyre erősebb formákat ölt. A videó azzal zárul, hogy a magyar miniszterelnök elmondja, hogy szívből örülnek a cseh patrióták elsöprő győzelmének és megkönnyebbültek hogy egy újabb bajtársra számíthatnak a brüsszeli ütközetekben.

Vannak dolgok, amelyekkel nem lehet viccelődni. Ilyen a migráció, a család, a nemzeti szuverenitás. Jó látni, hogy a szomszédunkban helyén van az emberek szíve. Gratulálunk a cseh patrióták győzelméhez!

– írta a miniszterelnök a videó alá.