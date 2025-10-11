Rendkívüli

Orbán Viktor: Aláírásgyűjtést indítunk Brüsszel háborús tervei ellen

Andrej BabisBrüsszelPatriótákeljárásmentelmi jog

Demokrácia liberális módra: elvennék Andrej Babis mentelmi jogát

Andrej Babisnak, az ANO mozgalom vezetőjének, Orbán Viktor szoros szövetségesének hatalmas választási győzelme után szinte azonnal megindultak a támadások a győztes politikus és lehetséges koalíciós partnere, Tomio Okamura ellen.

Szabó István
Forrás: Czech Radio2025. 10. 11. 7:32
Andrej Babis, az ANO mozgalom vezetője Fotó: Lukas Kabon Forrás: Anadolu/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Babis győzelme után néhány nappal a cseh bíróságok hirtelen kapkodni kezdtek: eljárást kezdeményeztek, hogy megvonják a politikus mentelmi jogát – mindössze napokkal azután, hogy pártja elsöprő eredménnyel nyert a választásokon.

Babis
Andrej Babis centrista pártja megnyerte a cseh parlamenti választásokat (Fotó: Anadolu/AFP/Lukas Kabon)

Ugyanez várhat Tomio Okamurára is, akinek pártja Babis koalíciós partnereként jöhet szóba.

A Fidesz-frakció szóvivője, Németh Balázs a közösségi oldalán erre úgy reagált:

Csehországban, néhány nappal a patrióta Andrej Babis választási győzelme után hirtelen eszébe jutott a bíróságoknak, hogy ki kell kérniük Babis (!) és az egyik koalíciós partnerként szóba jöhető párt elnökének (!) mentelmi jogát.

Babis ellen egy több mint húszéves ügyben indítanának újabb vizsgálatot, amely egy vállalkozásához köthető uniós támogatások állítólagos szabálytalan felhasználásával kapcsolatos. Okamurát pedig azért támadják, mert a tavalyi önkormányzati választások során plakátjai „sértették a liberális érzékenységet”.

Babis: Nincs ügy

A prágai bíróság két éve felmentette Andrej Babist az EU-s támogatásokkal kapcsolatos sikkasztási vádak alól. A politikust korábban azzal gyanúsították, hogy egyik cégén keresztül jogtalanul jutott hozzá 50 millió koronás uniós támogatáshoz, de a bíróság nem talált bizonyítékot bűncselekményre.

Németh Balázs szerint a jobboldali politikus elleni mostani támadás sem véletlen.

A cseh és brüsszeli liberálisokat sokkolta, hogy újabb patrióta kormányfő állhat fel, aki Orbán Viktorral szövetségben szembemegy majd a háborúpárti, bevándorláspárti és Európa-ellenes politikájukkal. Nem telt el pár nap, és máris beindult a gépezet, hogy a független bíróságok segítségével megpróbálják levadászni az alakuló Babis-kormányt.

A szóvivő hozzátette: különösen cinikus, hogy mindez éppen azon a héten történik, amikor az Európai Parlament a mentelmi jog védelmére hivatkozva megmentett egy szélsőbaloldali terroristát a börtöntől.

Ilyen a liberális demokrácia. Hajrá, Babis! Hajrá, Patrióták!

– zárta bejegyzését Németh Balázs.

AUSTRIA; VIENNA; 20240630; Hungarian Prime Minister Viktor Orban (L.) and Chairman of the Czech party ANO and former Czech Prime Minister Andrej Babis during a joint press conference together with Chairman of the Freedom Party of Austria (FPÖ) Herbert Kickl on the occasion of the signing of a party agreement to establish the far-right alliance in the European Parliament "Patriots for Europe" in Vienna on June 30, 2024. - 20240630_PD2832 (Photo by ALEX HALADA / APA-PictureDesk via AFP)
Orbán Viktor magyar miniszterelnök, Andrej Babis, az ANO cseh párt elnöke közös sajtótájékoztatón Herbert Kickllel, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnökével a „Hazafiak Európáért” jobboldali szövetség létrehozásáról szóló pártmegállapodás aláírásán (Fotó: APA/AFP/Alex Halada)

Félnek a Patriótáktól

Babis pártja, az ANO mozgalom fölényes győzelmet aratott a cseh választáson, és ezzel újabb lendületet kapott a patrióta erők együttműködése Közép-Európában. A politikus a választás után a Magyar Nemzetnek kijelentette: a Patrióták tovább erősítik ellenállásukat az Európai Bizottság politikájával szemben. 

Hangsúlyozta, célja meggyengíteni azt a brüsszeli koalíciót, amely szerinte „Európát egyre kedvezőtlenebb irányba” vezeti.

Babis győzelme új esélyt teremt arra, hogy a V4-ek és a patrióta erők hangja erősödjön Európában és világossá tegye: a közép-európai népek nem kérnek a brüsszeli kettős mércéből.

Borítókép: Andrej Babis, az ANO mozgalom vezetője (Fotó: Anadolu/AFP/Lukas Kabon) 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekDosztojevszkij

Dosztojevszkij megérkezett

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu