Babis győzelme után néhány nappal a cseh bíróságok hirtelen kapkodni kezdtek: eljárást kezdeményeztek, hogy megvonják a politikus mentelmi jogát – mindössze napokkal azután, hogy pártja elsöprő eredménnyel nyert a választásokon.
Demokrácia liberális módra: elvennék Andrej Babis mentelmi jogát
Andrej Babisnak, az ANO mozgalom vezetőjének, Orbán Viktor szoros szövetségesének hatalmas választási győzelme után szinte azonnal megindultak a támadások a győztes politikus és lehetséges koalíciós partnere, Tomio Okamura ellen.
Ugyanez várhat Tomio Okamurára is, akinek pártja Babis koalíciós partnereként jöhet szóba.
A Fidesz-frakció szóvivője, Németh Balázs a közösségi oldalán erre úgy reagált:
Csehországban, néhány nappal a patrióta Andrej Babis választási győzelme után hirtelen eszébe jutott a bíróságoknak, hogy ki kell kérniük Babis (!) és az egyik koalíciós partnerként szóba jöhető párt elnökének (!) mentelmi jogát.
Babis ellen egy több mint húszéves ügyben indítanának újabb vizsgálatot, amely egy vállalkozásához köthető uniós támogatások állítólagos szabálytalan felhasználásával kapcsolatos. Okamurát pedig azért támadják, mert a tavalyi önkormányzati választások során plakátjai „sértették a liberális érzékenységet”.
Babis: Nincs ügy
A prágai bíróság két éve felmentette Andrej Babist az EU-s támogatásokkal kapcsolatos sikkasztási vádak alól. A politikust korábban azzal gyanúsították, hogy egyik cégén keresztül jogtalanul jutott hozzá 50 millió koronás uniós támogatáshoz, de a bíróság nem talált bizonyítékot bűncselekményre.
Németh Balázs szerint a jobboldali politikus elleni mostani támadás sem véletlen.
A cseh és brüsszeli liberálisokat sokkolta, hogy újabb patrióta kormányfő állhat fel, aki Orbán Viktorral szövetségben szembemegy majd a háborúpárti, bevándorláspárti és Európa-ellenes politikájukkal. Nem telt el pár nap, és máris beindult a gépezet, hogy a független bíróságok segítségével megpróbálják levadászni az alakuló Babis-kormányt.
A szóvivő hozzátette: különösen cinikus, hogy mindez éppen azon a héten történik, amikor az Európai Parlament a mentelmi jog védelmére hivatkozva megmentett egy szélsőbaloldali terroristát a börtöntől.
Ilyen a liberális demokrácia. Hajrá, Babis! Hajrá, Patrióták!
– zárta bejegyzését Németh Balázs.
Félnek a Patriótáktól
Babis pártja, az ANO mozgalom fölényes győzelmet aratott a cseh választáson, és ezzel újabb lendületet kapott a patrióta erők együttműködése Közép-Európában. A politikus a választás után a Magyar Nemzetnek kijelentette: a Patrióták tovább erősítik ellenállásukat az Európai Bizottság politikájával szemben.
Hangsúlyozta, célja meggyengíteni azt a brüsszeli koalíciót, amely szerinte „Európát egyre kedvezőtlenebb irányba” vezeti.
Babis győzelme új esélyt teremt arra, hogy a V4-ek és a patrióta erők hangja erősödjön Európában és világossá tegye: a közép-európai népek nem kérnek a brüsszeli kettős mércéből.
Borítókép: Andrej Babis, az ANO mozgalom vezetője (Fotó: Anadolu/AFP/Lukas Kabon)
