OroszországVlagyimir PutyinSzíriaMoszkva

Putyin a legújabb szövetségesét fogadta a Kremlben

A Kremlben tárgyalásokat folytat Vlagyimir Putyin orosz elnök és Szíria vezetője, Ahmed as-Saraa. A megbeszélések célja a rendszeres diplomáciai egyeztetések újraindítása és a két ország közötti baráti kapcsolat megerősítése. A találkozó különösen jelentős, mivel ez az első hivatalos egyeztetés a két ország vezetője között a Szíriában történt hatalomváltás óta.

Magyar Nemzet
2025. 10. 15. 14:28
Vlagyimir Putyin orosz elnök legújabb szövetségesét fogadta a Kremlben
Vlagyimir Putyin orosz elnök legújabb szövetségesét fogadta a Kremlben
A Kremlben tárgyalásokat folytat Vlagyimir Putyin orosz elnök Szíria vezetőjével, Ahmed as-Saraával, aki ma érkezett Oroszországba. Putyin hangsúlyozta, hogy Oroszország és Szíria között évtizedek óta különleges, baráti kapcsolat áll fenn. Emellett kijelentette, hogy Moszkva kész rendszeres konzultációt folytatni Damaszkusszal a külügyminisztériumokon keresztül. Szíria vezetője kifejtette, hogy Szíria igyekszik újraindítani az Oroszországgal fennálló kapcsolatok teljes rendszerét, mivel a legfontosabb cél az ország és a régió stabilitása. Hangsúlyozta továbbá, hogy a két államot komoly együttműködési rendszer köti össze, beleértve az anyagi természetűeket is. A megbeszélések után sajtókonferenciát nem terveznek – írja a Ria.

Vlagyimir Putyin orosz elnök Szíria vezetőjével, Ahmed as-Saraával folytat tárgyalást
Vlagyimir Putyin orosz elnök Szíria vezetőjével, Ahmed as-Saraával folytat tárgyalást. 

Putyin új szövetségese?

A szíriai vezető újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy országa kiegyensúlyozott kapcsolatot épít Moszkvával és Pekinggel, amely stratégiai érdekeken alapul. Véleménye szerint partnereik pozitív üzeneteket küldtek Damaszkusznak. Hozzátette, hogy az Oroszországgal és Kínával fenntartott kapcsolat nem áll ellentétben a Nyugattal vagy az Egyesült Államokkal ápolt diplomáciai viszonnyal. Találkozója Putyinnal az első legmagasabb szintű személyes kapcsolatfelvétel volt a 2024-es hatalomváltás óta.

2024. november végén az ellenzéki fegyveres csoportok offenzívát indítottak a szír hadsereg állásai ellen, elfoglalták az ország második legfontosabb városát, Aleppót, majd decemberben bevonultak Damaszkuszba. Bassár el-Aszad lemondott az elnöki posztról, és elhagyta az országot. Szíriában vége a háborúnak, Bassár al-Aszad szírai elnök 2024. decemberi bukása óta pedig elvileg a politikai üldöztetésnek is, azonban a szír menekültek többségének esze ágában sincs hazatérni Európából.

 

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök a legújabb szövetségesét fogadta a Kremlben (Fotó: AFP)

