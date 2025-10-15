Putyin a legújabb szövetségesét fogadta a Kremlben

A Kremlben tárgyalásokat folytat Vlagyimir Putyin orosz elnök Szíria vezetőjével, Ahmed as-Saraával, aki ma érkezett Oroszországba. Putyin hangsúlyozta, hogy Oroszország és Szíria között évtizedek óta különleges, baráti kapcsolat áll fenn. Emellett kijelentette, hogy Moszkva kész rendszeres konzultációt folytatni Damaszkusszal a külügyminisztériumokon keresztül. Szíria vezetője kifejtette, hogy Szíria igyekszik újraindítani az Oroszországgal fennálló kapcsolatok teljes rendszerét, mivel a legfontosabb cél az ország és a régió stabilitása. Hangsúlyozta továbbá, hogy a két államot komoly együttműködési rendszer köti össze, beleértve az anyagi természetűeket is. A megbeszélések után sajtókonferenciát nem terveznek – írja a Ria.

Putyin új szövetségese?

A szíriai vezető újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy országa kiegyensúlyozott kapcsolatot épít Moszkvával és Pekinggel, amely stratégiai érdekeken alapul. Véleménye szerint partnereik pozitív üzeneteket küldtek Damaszkusznak. Hozzátette, hogy az Oroszországgal és Kínával fenntartott kapcsolat nem áll ellentétben a Nyugattal vagy az Egyesült Államokkal ápolt diplomáciai viszonnyal. Találkozója Putyinnal az első legmagasabb szintű személyes kapcsolatfelvétel volt a 2024-es hatalomváltás óta.