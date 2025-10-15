Rendkívüli

migránsbandarablás

Feszült a helyzet a migráció miatt, zsarolás és emberrablás kíséri a bevándorlók útját

Emberrablás, zsarolás, bűncselekmények. Ezeket hozták a migránsok a balkáni országokba magukkal. A rendőrség szerint afgán bűnözői körök garázdálkodnak Boszniában.

Kozma Zoltán
2025. 10. 15. 7:52
Migránsok és bűnbandák garázdálkodnak a Balkánon (Fotó: AFP)
A boszniai migrációs válság továbbra is komoly biztonsági kihívásokat jelent. Egy ismert banda például migránsokat rabol el, hogy pénzt zsaroljon ki a családjaiktól. Erről ír a boszniai sajtó. A Bihács környéki határ menti területeken támadnak és rabolnak. Információk szerint egy afgán bűnözői hálózatról van szó, amely Bosznia-Hercegovina határain kívül is működik.

Migránsok miatt rettegnek az európaiak. Fotó: AFP

Migránsok és bűnbandák tartják félelemben az embereket

Bár a migránsok száma Boszniában csökkent, a biztonsági helyzet továbbra is problémás. A Lipa nevű táborban jelenleg körülbelül háromszáz migráns tartózkodik, akik közül sokan félnek az úgynevezett B.V.K. bandától. Muhamed, a szíriai Rakka városából származó migráns elmondta: 

Néhány líbiai migráns, akik Olaszországba akartak menni, arról panaszkodott, hogy egy afgán csoport megtámadta, kirabolta és megverte őket.

Muhamed beszámolóját nemzetközi szervezetek képviselői is megerősítették. Silvia Marone szerint kolléganője szemtanúja volt egy emberrablásnak Velika Kladusa közelében. 

Másnap egy migránstól részleteket tudtunk meg. Azt mondta, hogy felvételt kaptak, amelyen látható, ahogy a csoport által elrabolt embereket fadarabbal vertek, és pénzt követeltek tőlük

 – nyilatkozta Marone.

A migránsok beszámolói szerint a B.V.K. banda legalább két éve működik, és az Una-Szana kanton erdőin átívelő útvonalakat ellenőrzi. A banda tagjai főként afgánok. Bihácsban hat afgán állampolgár ellen emeltek vádat.

Az előzetes információk szerint az ügy kezdetén kapcsolatba hozták őket az úgynevezett B.V.K. csoporttal, de mivel nem bizonyították, hogy ezek a migránsok a banda tagjai lennének, nem lehet hivatalosan kijelenteni, hogy a csoport ellen konkrét ügyek indultak

 – hangsúlyozta Aldijana Porzsenovics Kurtagics, az Una-Szana Kanton Ügyészségének szóvivője.

A Boszniai Szerb Köztársaság Belügyminisztériuma is regisztrált egy emberrablási kísérletekre. Júniusban Orahovában, Gradiska közelében több afgán megpróbált elrabolni egy migránscsoportot. 

A Gradiska Rendőrkapitányság munkatársai megállapították, hogy négy afgán származású személy zsarolás és jogellenes szabadságelvonás bűncselekményét követte el pakisztáni, Srí Lanka-i és indiai származású személyek ellen

 – mondta Dejan Radics, a Gradiska csendőrségi egység parancsnokhelyettese.

Zsarko Laketa, a Bosznia-Hercegovinai Idegenrendészeti Szolgálat igazgatója kiemelte: 

Ezek az emberek veszélyesek, és minden eszközt bevetnek, hogy együttműködésre kényszerítsék a migránsokat.

A migránsok eközben minden lehetőséget kihasználnak arra, hogy az Európai Unióba jussanak. A minap felborult egy hajó a Dunán. A horvát rendőrök öt külföldi állampolgárt találtak és húztak ki a folyóból – erősítette meg a Vukovár–Szerémség Rendőrkapitányság.

Dragoszlav Zsivkovics rendőrségi szóvivő szerint az öt személyt azzal gyanúsítják, hogy illegálisan próbáltak átlépni a szerb és horvát államhatárt .

A keresés során folyamatos kommunikációt sikerült elérni a Szerb Köztársaság illetékes hatóságaival

 – mondta Zsivkovics.

De nem csak Bosznia issza a migrációs válság levét a Balkánon. Mint arról a Magyar Nemzet korábban már többször is beszámolt, továbbra is megoldatlan a helyzet Európában, a megállás nélküli nyomás komoly biztonságpolitikai kockázatot jelent. 

Brüsszel mindent megtesz, hogy bevándorlókkal árassza el Európát. Az EU migrációs politikája a gyakorlatban megbukott. Ezt mutatják azok a tapasztalatok is, amelyeket a délvidéki emberek kénytelenek voltak átélni az elmúlt években.

A Délvidék északi részén lévő települések migránsgettókká váltak, mindennapossá vált a félelem és a lövöldözések.

 

Borítókép: Migránsok és bűnbandák garázdálkodnak a Balkánon (Fotó: AFP)

