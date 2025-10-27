Jessica Rosencrantz, Svédország európai uniós ügyekért és az északi együttműködésért felelős minisztere a Magyar Nemzet kérdésére válaszolva elmondta: szerinte az Oroszország ellen bevezetett szankciók fogják tárgyalóasztalhoz ültetni Putyint, és Ukrajna támogatását folytatni kell.
Exkluzív: a Magyar Nemzetnek nyilatkozott a svéd EU-ügyi miniszter Putyinról és a szankciókról
Brüsszelben döntöttek a 19. szankciócsomagról, amely főként az orosz energiaszektort és az orosz árnyékflottát célozza. A terv, hogy fokozzák a nyomást Moszkván és tárgyalóasztalhoz kényszerítsék Putyint, miközben Ukrajnának további segítséget nyújtanak. Jessica Rosencrantz, Svédország európai uniós ügyekért és az északi együttműködésért felelős minisztere válaszolt lapunk kérdéseire. A politikus a következő lehetséges lépést is megnevezte. A háborúpárti Európa a szankcióktól várja a békét.
[…] Eddig nem látunk jeleket arra, hogy Oroszország valóban tárgyalni akarna a békéről
– mondta Rosencrantz, majd azzal folytatta, hogy a 19. szankciócsomag elfogadása Oroszországgal szemben és Ukrajna támogatásának megerősítése lehet, ami végső soron tárgyalóasztalhoz ülteti Putyint. Az elfogadott szankciócsomag különösen az orosz energiaszektort és az úgynevezett „árnyékflottát” célozza. Következő lehetséges lépésként pedig a befagyasztott orosz vagyon felhasználását is kilátásba helyezte. Korábban arról is írtunk, hogy kiderült, mire akarja költeni Ukrajna a lefoglalt orosz vagyont – videó.
Borítókép: Jessica Rosencrantz, Svédország európai uniós ügyekért és az északi együttműködésért felelős minisztere (Fotó: AFP)
