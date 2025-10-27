Exkluzív: a Magyar Nemzetnek nyilatkozott a svéd EU-ügyi miniszter Putyinról és a szankciókról

[…] Eddig nem látunk jeleket arra, hogy Oroszország valóban tárgyalni akarna a békéről

– mondta Rosencrantz, majd azzal folytatta, hogy a 19. szankciócsomag elfogadása Oroszországgal szemben és Ukrajna támogatásának megerősítése lehet, ami végső soron tárgyalóasztalhoz ülteti Putyint. Az elfogadott szankciócsomag különösen az orosz energiaszektort és az úgynevezett „árnyékflottát” célozza. Következő lehetséges lépésként pedig a befagyasztott orosz vagyon felhasználását is kilátásba helyezte. Korábban arról is írtunk, hogy kiderült, mire akarja költeni Ukrajna a lefoglalt orosz vagyont – videó.