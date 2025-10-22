Újabb részletek derültek ki a romániai orosz olajfinomítóban történt robbanás ügyében

Ahogyan arról korábban a Magyar Nemzet beszámolt, robbanás történt a dél-romániai Ploiestiben található olajfinomítóban. Egy 58 éves férfi, a cég alkalmazottja javítási munkálatok közben megsérült, amikor egy beton aknafedél a robbanás következtében rázuhant. A robbanást a csatornában felgyülemlett gáz okozta, amelyet szivárgó hulladék váltott ki.
A cég Facebook-oldalán kiadott közlemény szerint az eset a Felbermayer SRL nevű alvállalkozó munkálatai közben történt. A finomító jelenleg éves karbantartási, úgynevezett nagyjavítási időszakban van, írja az Agerpres.