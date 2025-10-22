Rendkívüli

Nyomoz a rendőrség a százhalombattai tűzeset ügyében

Újabb részletek derültek ki a romániai orosz olajfinomítóban történt robbanás ügyében

Korábban hatalmas robbanás történt az orosz Lukoil romániai finomítójában. A detonáció egy ipari csatornarendszerben történt, egy dolgozó megsérült, a román hatóságok vizsgálatot indítottak a baleset körülményei miatt.

Szabó István
Forrás: Agerpres2025. 10. 22. 11:23
Illusztráció A Lukoil logója Fotó: Sefa Karacan Forrás: Anadolu/AFP
Ahogyan arról korábban a Magyar Nemzet beszámolt, robbanás történt a dél-romániai Ploiestiben található olajfinomítóban. Egy 58 éves férfi, a cég alkalmazottja javítási munkálatok közben megsérült, amikor egy beton aknafedél a robbanás következtében rázuhant. A robbanást a csatornában felgyülemlett gáz okozta, amelyet szivárgó hulladék váltott ki.

robbanás
Illusztráció. Fotó: STR/NurPhoto

A cég Facebook-oldalán kiadott közlemény szerint az eset a Felbermayer SRL nevű alvállalkozó munkálatai közben történt. A finomító jelenleg éves karbantartási, úgynevezett nagyjavítási időszakban van, írja az Agerpres.

Az esemény egy helyi robbanás volt az ipari csatornarendszerben, amelynek következtében az egyik aknafedél a levegőbe repült. Az alvállalkozó egyik dolgozója megsérült, de eszméleténél volt, és stabil állapotban szállították a Prahova megyei sürgősségi kórházba

– áll a közleményben.

A finomító tájékoztatása szerint a robbanás nem okozott környezeti károkat, és nem volt hatással sem az üzem technológiai berendezéseire, sem a termelésre. A Prahova megyei rendőrség bűnügyi vizsgálatot indított az ügyben. A nyomozás a munkavédelmi előírások megszegésének és gondatlanságból elkövetett testi sértés gyanújával folyik. Az esetről értesítették a megyei munkavédelmi felügyelőséget is, amely külön vizsgálatot folytat le.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Anadolu/AFP/Sefa Karacan)
 

