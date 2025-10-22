Újabb részletek derültek ki a romániai orosz olajfinomítóban történt robbanás ügyében

Az esemény egy helyi robbanás volt az ipari csatornarendszerben, amelynek következtében az egyik aknafedél a levegőbe repült. Az alvállalkozó egyik dolgozója megsérült, de eszméleténél volt, és stabil állapotban szállították a Prahova megyei sürgősségi kórházba

– áll a közleményben.

A finomító tájékoztatása szerint a robbanás nem okozott környezeti károkat, és nem volt hatással sem az üzem technológiai berendezéseire, sem a termelésre. A Prahova megyei rendőrség bűnügyi vizsgálatot indított az ügyben. A nyomozás a munkavédelmi előírások megszegésének és gondatlanságból elkövetett testi sértés gyanújával folyik. Az esetről értesítették a megyei munkavédelmi felügyelőséget is, amely külön vizsgálatot folytat le.