Ahogyan arról a Magyar Nemzet beszámolt, robbanás történt a dél-romániai Ploiestiben található olajfinomítóban. A robbanást nem követte tűz.
Feszült a helyzet Romániában, nyomoz a rendőrség az orosz olajfinomítóban történt robbanás ügyében
A Prahova Megyei Rendőr-felügyelőség (IPJ Prahova) közölte, hogy büntetőeljárás indult a ploiesti-i Lukoil finomító egyik vezeték-ellenőrző aknájánál történt robbanás ügyében, amelynek következtében egy ember megsérült.
„2025. október 20-án, körülbelül 11.47-kor a Ploiesti-i Rendőrkapitányság ügyeletére a 112-es segélyhívón keresztül egy 39 éves nő tett bejelentést, miszerint a város egyik gazdasági társaságának területén robbanás történt egy vezeték-ellenőrző aknában, amelynek során egy személy megsérült. A helyszínre azonnal kivonultak a ploiesti-i rendőrök, a Prahova megyei katasztrófavédelmi egységek, valamint a megyei mentőszolgálat munkatársai” – áll a helyi rendőrség közleményében.
A rendelkezésre álló elsődleges adatok szerint az 58 éves férfi, a cég alkalmazottja, javítási munkálatok közben megsérült, amikor egy beton aknafedél a robbanás következtében rázuhant. A robbanást a csatornában felgyülemlett gáz okozta, amelyet szivárgó hulladék váltott ki.
A férfit eszméleténél lévő állapotban szállították kórházba, ahol fejsérülést és bal lábsérülést állapítottak meg nála – írja az Agerpres.
„Az ügyben büntetőeljárás indult a munkavédelmi és munkaegészségügyi előírások be nem tartása, ezek elmulasztása, valamint gondatlanságból elkövetett testi sértés miatt. A Prahova Megyei Munkaügyi Felügyelőséget is értesítették az eset kivizsgálása céljából” – közölte még az IPJ Prahova.
A Petrotel Lukoil ploiesti-i finomító jelenleg teljes körű, 45 napos karbantartási leálláson van.
A munkálatok a technológiai berendezéseket és a kiszolgáló egységeket is érintik. A finomító közleménye szerint a tervezett nagyjavítás október 17. és november 30. között zajlik.
Borítókép: A Lukoil orosz multinacionális energiavállalat központjának látképe (Fotó: AFP)
