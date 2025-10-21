Feszült a helyzet Romániában, nyomoz a rendőrség az orosz olajfinomítóban történt robbanás ügyében

„2025. október 20-án, körülbelül 11.47-kor a Ploiesti-i Rendőrkapitányság ügyeletére a 112-es segélyhívón keresztül egy 39 éves nő tett bejelentést, miszerint a város egyik gazdasági társaságának területén robbanás történt egy vezeték-ellenőrző aknában, amelynek során egy személy megsérült. A helyszínre azonnal kivonultak a ploiesti-i rendőrök, a Prahova megyei katasztrófavédelmi egységek, valamint a megyei mentőszolgálat munkatársai” – áll a helyi rendőrség közleményében.

A rendelkezésre álló elsődleges adatok szerint az 58 éves férfi, a cég alkalmazottja, javítási munkálatok közben megsérült, amikor egy beton aknafedél a robbanás következtében rázuhant. A robbanást a csatornában felgyülemlett gáz okozta, amelyet szivárgó hulladék váltott ki.

A férfit eszméleténél lévő állapotban szállították kórházba, ahol fejsérülést és bal lábsérülést állapítottak meg nála – írja az Agerpres.