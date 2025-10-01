  • Magyar Nemzet
Európai Bizottság Teva Sanofi

Brüsszel versenyfelügyeleti vizsgálatot indított a Sanofi francia gyógyszercégnél

Az Európai Bizottság előzetes bejelentés nélküli versenyfelügyeleti vizsgálatot tartott egy, a vakcinagyártásban aktív vállalat telephelyein – közölte kedden a brüsszeli testület.

Forrás: MTI2025. 10. 01. 6:05
A Sanofi logója az amilly-i gyárban (Fotó: AFP)
A Sanofi logója az amilly-i gyárban (Fotó: AFP)
A Sanofi francia gyógyszercég ugyancsak kedden megerősítette, hogy az Európai Bizottság vizsgálatot tartott németországi és franciaországi telephelyein a szezonális influenzaoltásokkal kapcsolatos, lejárató jellegű visszaélések gyanúja miatt.

 

A Sanofi laboratórium Tours-ban (Fotó: AFP)
A Sanofi laboratórium Tours-ban (Fotó: AFP)

A bizottság arról tájékoztatott, hogy gyanúja szerint a vizsgált cég megsérthette az uniós versenyjogi szabályokat, különösen azt, amely tiltja a gazdasági erőfölénnyel való visszaélést. 

A nyomozás középpontjában olyan lehetséges gyakorlatok állnak, amelyek az unió szerint akár tisztességtelen piaci rossz hír keltésének is minősülhetnek.

A bizottság munkatársait a nemzeti versenyhatóságok képviselői is elkísérték. 
Az uniós végrehajtó testület hangsúlyozta: a helyszíni ellenőrzések előzetes vizsgálati lépésnek számítanak, és nem jelentik automatikusan azt, hogy a vállalat versenyellenes magatartást tanúsított volna, illetve nem előlegezik meg az eljárás kimenetelét sem. A bizottság biztosítja az érintett cégek védelemhez való jogát, ideértve a meghallgatáshoz való jogot.

Az ilyen típusú vizsgálatoknak nincs jogszabályban meghatározott határidejük, időtartamuk több tényezőtől függ, például az ügy összetettségétől, az érintett vállalatok együttműködésétől és a jogorvoslati lehetőségek gyakorlásától.

Tavaly októberben a bizottság lezárta a Teva gyógyszeripari óriáscég elleni vizsgálatát, és 462,6 millió eurós bírságot szabott ki a vállalatra erőfölénnyel való visszaélés miatt. 
A testület megállapította, hogy a Teva visszaélt a szabadalmi rendszerrel, valódi innováció nélkül hosszabbította meg gyógyszerének a szabadalmi védelmét, miközben lejárató kampányt folytatott egy rivális termékkel szemben.

Borítókép: A Sanofi logója az amilly-i gyárban (Fotó: AFP)
 

