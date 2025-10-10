Szijjártó Péter gratulált izraeli kollégájának

Szijjártó Péter az izraeli kollégájával, Gideon Szaárral folytatott telefonos egyeztetését követően arról számolt be, hogy gratulált a gázai békemegállapodás első fázisához, s kifejezte azon reményét, hogy ez visszahozza „a békés, nyugodt, terrorizmustól és rakétatámadásoktól mentes élet lehetőségét a Közel-Kelet összes országa számára”.
Biztosítottam Magyarország támogatásáról a béketárgyalások során, illetve reményünket fejeztük ki arra, hogy most már csak egy-két napot kell várni, és a túszok, közöttük a magyar állampolgár is, két év után visszatérhetnek a családjaikhoz
– tudatta.