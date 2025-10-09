Szijjártó Péter: Két elérhető kőolajvezeték jobb, mint egy

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az Országgyűlés gazdasági bizottságának ülésén az orosz energiaimport beszüntetésével kapcsolatos képviselői kérdésekre válaszolva leszögezte, hogy minél több útvonalon tud Magyarország energiahordozókat venni, annál jobb. Szijjártó Péter érintette a paksi bővítést is.
Szijjártó Péter: Ez ugyan miért lenne jó?
Én nem tudom, miért szurkolnak annak, hogy a Magyarországra vezető két kőolajvezetékből csak egy legyen. Az miért lenne nekünk jó? Miért lenne nekünk jó, hogyha egy mostaninál drágább és kevésbé megbízható módon tudnánk ellátni az országot? Önöknek miért lenne az jó, hogy ha a kettőből egy olajvezeték lenne, és annak az egy olajvezetéknek a működtetője meg annak a végén lévő szolgáltatók monopolhelyzetbe kerülnének? Ez ugyan miért lenne jó?
– tette fel a kérdést. Majd emlékeztetett rá, hogy az ukrajnai háború kitörése óta a horvát szolgáltató az európai benchmark ötszörösére emelte a tranzitdíjakat a Janaf vezetéken.