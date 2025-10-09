Szijjártó Péter: Két elérhető kőolajvezeték jobb, mint egy

Ezt európai szolidaritásnak, egy kívánt jövőképnek hívni szerintem necces

– fogalmazott. Arra is kitért, hogy a kőolajvezetéken végrehajtott tesztek mind eredménytelenek lettek, ezáltal bizonyítást nyert, hogy ezen az útvonalon nem lehet elegendő mennyiséget szállítani Magyarország és Szlovákia teljes körű ellátására. Hozzátette, hogy a vezetéket fejleszteni kellene, ezzel azonban a horvát félnek van feladata.

Amikor mi erre az ügyre felhívtuk ezerszer a figyelmet az Európai Unióban, és állítólag az Európai Unió is eljárt a horvátok felé, lehetséges, hogy a tolmácsolási szolgáltatásban volt probléma, miután a kapacitás növelése helyett a tranzitdíjat növelték meg

– húzta alá. „Szóval lehet itt vágyálmokat kergetni, de amíg vezeték kell a kőolaj szállításához, addig jobb a kettő, mint az egy, és még egyszer mondom, nem alapozhatjuk Magyarország kőolajellátását olyan vezetékre, amely nem tud annyi kőolajat hozni bizonyítottan, mint amennyire szükségünk van” – fűzte hozzá.

Szijjártó Péter érintette a paksi bővítést is, és kifejtette, hogy miközben sokan „oroszozzák” a projektet, abban óriási a német és a francia vállalati jelenlét, jelenleg is német és magyar alvállalkozók dolgoznak a helyszínen.