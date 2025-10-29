LuxorSzijjártó PéternílusiEdfuhajóbaleset

Szijjártó Péter: A nílusi hajóbaleset valamennyi magyar érintettje jól van

A nílusi hajóbaleset valamennyi magyar érintettje jól van, a csoport tagjai biztonságban vannak, és már folyik a hazautazásuk szervezése – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten.

Magyar Nemzet
2025. 10. 29. 17:42
Szijjártó Péter
Szijjártó Péter Fotó: JAKUB PORZYCKI Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy a nílusi hajóbaleset valamennyi magyar érintettje jól van. A turistahajó Luxor és Edfu között szenvedett balesetet, a fedélzetén mintegy 220 emberrel, köztük 16 magyar állampolgárral. Tudatta, hogy a konzuli ügyeletre beérkezett segítségkérés után a kairói nagykövetség munkatársai azonnal felvették a kapcsolatot az utasokkal és az utazási iroda képviselőivel.

Szijjártó Péter elmondta, hogy a nílusi hajóbaleset valamennyi magyar érintettje jól van
Szijjártó Péter elmondta, hogy a nílusi hajóbaleset valamennyi magyar érintettje jól van. Fotó: MTI

Valamennyi magyar állampolgár jól van, időben lejutottak a hajóról, amely a jelenlegi információk szerint leégett

– tájékoztatott. Majd arra is kitért, hogy az utasokat egyedül anyagi veszteség érte, és megsemmisültek az úti okmányaik is, amelyek pótlása már folyamatban van.

A magyar csoport tagjai biztonságban vannak, és az utazási iroda egyik vezetője is velük van, aki már szervezi a hazautazásukat

– húzta alá. Az érintettek a jelenlegi tervek szerint busszal Asszuánba mennek, és onnan utaznak repülővel Kairóba, majd Magyarországra. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a magyar diplomáciai képviselet folyamatosan tartja a kapcsolatot az érintettekkel, s minden szükséges intézkedést megtesz a hazautazásuk érdekében.

Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekKarácsony Gergely

Göncz Árpádtól Zaluzsnij pajzsáig

Kárpáti András avatarja

Karácsony Gergely és baráti köre különböző átnevezésekkel próbálja a saját arcképére formálni a főváros jeles pontjait.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu