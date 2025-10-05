Választások kezdődtek Szíriában

A szíriai voksoláson a 210 képviselői helyre 140-et választanak meg a kormány által kinevezett választói testületek által megválasztott elektorok – akik végül a mandátumokról döntenek –, további 70-et Ahmad es-Saraa ideiglenes államfő jelöl ki.

Szíria – megnyíltak a szavazóhelyiségek Fotó: SEVKET AKCA/ANADOLU

Navar Nadzsma, a legfelsőbb választási bizottság szóvivője a SANA szíriai állami hírügynökségnek elmondta, hogy helyi idő szerint 9 órakor megnyíltak a szavazóhelyiségek, a szavazás 12 óráig (közép-európai idő szerint 10 óráig) tart, de 16 óráig meghosszabbíthatják. A hivatalos végeredményeket a SANA szerint várhatón hétfőn vagy kedden ismertetik.

A tizennégy szíriai tartomány közül tizenegyben kialakított 50 választókerületben a választói testületek mintegy hatezer tagja szavaz. A dél-szíriai esz-Szuveida tartományban, ahol nemrégiben konfliktus volt a drúzok és a beduinok között, illetve az északkeleti Haszeke és Rakka tartományokban, amelyek a Szíriai Demokratikus Erők (SDF) nevű kurd koalíció ellenőrzése alatt állnak, biztonsági okokból meghatározatlan időre elnapolták a szavazást, így várhatóan tizenhét képviselői hely betöltetlen marad.