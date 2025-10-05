Rendkívüli

Választások kezdődtek Szíriában

A szíriai tartományok többségében vasárnap megnyíltak a szavazóhelyiségek, hogy megválasszák a Bassár el-Aszad volt elnök tavaly decemberi megbuktatása óta első népi gyűlést, az egykamarás parlamentet.

2025. 10. 05. 17:17
Latakiában, Szíriában 2025. október 5-én Fotó: SEVKET AKCA Forrás: ANADOLU
A szíriai voksoláson a 210 képviselői helyre 140-et választanak meg a kormány által kinevezett választói testületek által megválasztott elektorok – akik végül a mandátumokról döntenek –, további 70-et Ahmad es-Saraa ideiglenes államfő jelöl ki.

Szíria – megnyíltak a szavazóhelyiségek Fotó: SEVKET AKCA/ANADOLU

Navar Nadzsma, a legfelsőbb választási bizottság szóvivője a SANA szíriai állami hírügynökségnek elmondta, hogy helyi idő szerint 9 órakor megnyíltak a szavazóhelyiségek, a szavazás 12 óráig (közép-európai idő szerint 10 óráig) tart, de 16 óráig meghosszabbíthatják. A hivatalos végeredményeket a SANA szerint várhatón hétfőn vagy kedden ismertetik. 

A tizennégy szíriai tartomány közül tizenegyben kialakított 50 választókerületben a választói testületek mintegy hatezer tagja szavaz. A dél-szíriai esz-Szuveida tartományban, ahol nemrégiben konfliktus volt a drúzok és a beduinok között, illetve az északkeleti Haszeke és Rakka tartományokban, amelyek a Szíriai Demokratikus Erők (SDF) nevű kurd koalíció ellenőrzése alatt állnak, biztonsági okokból meghatározatlan időre elnapolták a szavazást, így várhatóan tizenhét képviselői hely betöltetlen marad. 

A választáson 1578 jelölt indul, 14 százalékuk nő. Mindnyájan a választási testületek tagjai, és mert a politikai pártokat az új hatalom feloszlatta, valamennyien függetlenek. Az új parlamentben nincsenek kvóták nemek, vallási, illetve etnikai kisebbségek szerint. 

Megfigyelők szerint az elnök által kijelölt hetven képviselő kijelölése a teljes képviseletet szolgálja. Ha például kevés a nő vagy a kisebbségi a megválasztott képviselők között, az elnök magasabb arányban szerepelteti őket a listáján. Bírálói szerint viszont az elnök így akarja érvényesíteni a befolyását a törvényhozó testületben. 

Megfigyelők szerint a választási rendszer a hatalomhoz közel állóknak kedvez és erősíti az Aszad-érára emlékeztető nepotizmust. A hatóságok szerint a közvetlen választást egyelőre nem teszi lehetővé a választói névjegyzéknek a belső menekültek milliói miatti pontatlansága. A tervek szerint a parlament mandátuma 30 hónapra szól. Ez alatt az idő alatt kell a kormánynak megteremtenie a feltételeket a közvetlen szavazáshoz a következő választáshoz.

Borítókép: Latakiában, Szíriában 2025. október 5-én (Fotó: AFP)

