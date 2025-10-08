Itt a vége Soros György hazugságainak

Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke közösségi oldalán számolt be róla, hogy az Egyesült Államokban az Igazságügyi Minisztérium kezdeményezésére Todd Blanche helyettes főügyész levelet küldött hat amerikai ügyészségnek, hogy készüljenek fel a Soros György érdekeltségébe tartozó Nyílt Társadalom Alapítványok elleni nyomozásra.
A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke üzent
Vége a jótékony milliárdosról szóló hazug mesének. Az egész korrupciós gépezet fel fog tárulni és ennek messze ható következményei lesznek
– hangsúlyozta az elnök.
Korábban a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, hogy Lánczi Tamás egy interjúban elmondta, hogy azt a játékot, amit a rendszerváltás óta űznek egyes szervezetek, hogy a civil álca mögött, külföldi pénzből politikai tevékenységet végeznek, fel kell számolni.