Itt a vége Soros György hazugságainak

Lánczi Tamás szerint az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma nyomozást kezdeményez a Soros György érdekeltségébe tartozó Nyílt Társadalom Alapítványok ellen. A vizsgálat előkészítéséről Todd Blanche helyettes főügyész levélben tájékoztatta az amerikai ügyészségeket. A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke úgy véli, ezzel véget ér a jótékony milliárdosról szóló „hazug mese”.

Magyar Nemzet
2025. 10. 08. 13:38
Soros György és Donald Trump
Soros György és Donald Trump Fotó: FABRICE COFFRINI Forrás: AFP
Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke közösségi oldalán számolt be róla, hogy az Egyesült Államokban az Igazságügyi Minisztérium kezdeményezésére Todd Blanche helyettes főügyész levelet küldött hat amerikai ügyészségnek, hogy készüljenek fel a Soros György érdekeltségébe tartozó Nyílt Társadalom Alapítványok elleni nyomozásra.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke úgy véli, véget ér a jótékony milliárdosról szóló „hazug mese”
(Fotó: Keystone/Michele Limina)

A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke üzent

Vége a jótékony milliárdosról szóló hazug mesének. Az egész korrupciós gépezet fel fog tárulni és ennek messze ható következményei lesznek

– hangsúlyozta az elnök.

Korábban a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, hogy Lánczi Tamás egy interjúban elmondta, hogy azt a játékot, amit a rendszerváltás óta űznek egyes szervezetek, hogy a civil álca mögött, külföldi pénzből politikai tevékenységet végeznek, fel kell számolni.

Lánczi Tamás egy másik bejegyzésben úgy fogalmazott: 

A külföldi finanszírozás függőségi viszonyt jelent. Senki ne higgye el, hogy idegen államok nagylelkűségből fizetnek újságírókat. A pénzhez elvárások is társulnak. Aki ezt függetlenségnek állítja be, az hazudik.

Borítókép: Soros György és Donald Trump (Fotó: AFP)

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

