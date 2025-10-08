Itt a vége Soros György hazugságainak

Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke közösségi oldalán számolt be róla, hogy az Egyesült Államokban az Igazságügyi Minisztérium kezdeményezésére Todd Blanche helyettes főügyész levelet küldött hat amerikai ügyészségnek, hogy készüljenek fel a Soros György érdekeltségébe tartozó Nyílt Társadalom Alapítványok elleni nyomozásra.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke úgy véli, véget ér a jótékony milliárdosról szóló „hazug mese”

(Fotó: Keystone/Michele Limina)

A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke üzent

Vége a jótékony milliárdosról szóló hazug mesének. Az egész korrupciós gépezet fel fog tárulni és ennek messze ható következményei lesznek

– hangsúlyozta az elnök.

Korábban a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, hogy Lánczi Tamás egy interjúban elmondta, hogy azt a játékot, amit a rendszerváltás óta űznek egyes szervezetek, hogy a civil álca mögött, külföldi pénzből politikai tevékenységet végeznek, fel kell számolni.