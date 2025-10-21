Meghalt a tábornok, aki a NATO ellen vezette a hadsereget

Nebojsa Pavkovics tábornokot szeptember 28-án engedték szabadon Finnországban, idő előtt, hogy Szerbiában részesülhessen orvosi kezelésben. A tábornok mindössze 22 nappal azután halt meg, hogy hazatért a finn börtönből. A Hágai Nemzetközi Törvényszék úgy döntött, hogy Pavkovics súlyos egészségi állapota miatt idő előtt szabadlábra helyezhető. Pavkovics tábornok az 1999-es NATO légitámadások idején a Jugoszláv Hadsereg Harmadik Hadseregének parancsnoka volt, amelyet Koszovó területén vetettek be.

Az elhunyt tábornok a NATO bombázása idején vezette a hadsereget (Fotó: AFP)

A tábornokot elítélte Hága

A Hágai Törvényszék 2009-ben 22 év börtönbüntetésre ítélte emberiség elleni bűncselekmények és a háborús szokások megsértése miatt. Az ellene szóló vádiratot 2003 októberében hozták nyilvánosságra, és 2005-ben önként adta fel magát a Hágai Törvényszéknek. Alekszandar Vucsics szerb köztársasági elnök részvétnyilvánító táviratot küldött Nebojsa Pavkovics tábornok halála alkalmából.

Mély szomorúsággal értesültem Nebojsa Pavkovics haláláról. Őszinte és mély részvétemet fejezem ki családjának, barátainak és bajtársainak, valamint mindazoknak, akik ismerték és tisztelték őt. Hosszú szolgálata során olyan tiszt nyomát hagyta, aki erős felelősségtudattal, elkötelezettséggel és Szerbiához való hűséggel végezte kötelességét, gondoskodva azokkal, akikkel együtt dolgozott, és teljesítve a rábízott feladatokat. Nyugodjon békében, Tábornok úr – áll Vucsics elnök táviratában.

Nebojsa Pavkovics számos pozíciót töltött be a Jugoszláv Néphadseregben (JNA), 1994-től pedig a koszovói és Pristinai Hadtestben szolgált, amelynek 1998-tól parancsnoka volt.

2003 végén emeltek vádat ellene és más tábornokok ellen a Hágai Törvényszéken, majd 2005-ben kiadták a volt Jugoszlávia területén elkövetett bűncselekményeket vizsgáló Nemzetközi Törvényszéknek.

2009-ben bűnösnek találták az összes vádpontban, és 22 év börtönbüntetésre ítélték kitelepítések, kényszeráthelyezések, gyilkosságok, üldöztetések és más embertelen cselekedetek miatt.

Vele együtt ítélték el Vladimir Lazarevicsot, Nikola Sainovicsot, Dragoljub Ojdanicsot és Szreten Lukicsot. Az elsőrendű vádlott, Szlobodan Milosevics fogságban halt meg, míg Milan Milutinovicsot felmentették a vádak alól.