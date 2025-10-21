NATOtábornokVucsicsSzerbia

Meghalt a tábornok, aki a NATO ellen vezette a hadsereget

Nebojsa Pavkovics tábornok elhunyt Belgrádban. A tábornok utolsó interjújában elmondta: A hadsereg egykori vezetőjeként büszke volt arra, hogy olyan hősöket vezényelhetett, akik teljes mértékben végrehajtották a stratégiai védelmi műveleti tervben kitűzött összes feladatot. Az 1999-es NATO bombázások több civil halálát okozták a Balkánon.

Kozma Zoltán
2025. 10. 21. 6:34
Meghalt Nebojsa Pavkovics (Fotó: AFP)
Meghalt Nebojsa Pavkovics (Fotó: AFP)
Nebojsa Pavkovics tábornokot szeptember 28-án engedték szabadon Finnországban, idő előtt, hogy Szerbiában részesülhessen orvosi kezelésben. A tábornok mindössze 22 nappal azután halt meg, hogy hazatért a finn börtönből. A Hágai Nemzetközi Törvényszék úgy döntött, hogy Pavkovics súlyos egészségi állapota miatt idő előtt szabadlábra helyezhető. Pavkovics tábornok az 1999-es NATO légitámadások idején a Jugoszláv Hadsereg Harmadik Hadseregének parancsnoka volt, amelyet Koszovó területén vetettek be.

Az elhunyt tábornok a NATO bombázása idején vezette a hadsereget (Fotó: AFP)
Az elhunyt tábornok a NATO bombázása idején vezette a hadsereget (Fotó: AFP)

A tábornokot elítélte Hága

A Hágai Törvényszék 2009-ben 22 év börtönbüntetésre ítélte emberiség elleni bűncselekmények és a háborús szokások megsértése miatt. Az ellene szóló vádiratot 2003 októberében hozták nyilvánosságra, és 2005-ben önként adta fel magát a Hágai Törvényszéknek. Alekszandar Vucsics szerb köztársasági elnök részvétnyilvánító táviratot küldött Nebojsa Pavkovics tábornok halála alkalmából.

Mély szomorúsággal értesültem Nebojsa Pavkovics haláláról. Őszinte és mély részvétemet fejezem ki családjának, barátainak és bajtársainak, valamint mindazoknak, akik ismerték és tisztelték őt. Hosszú szolgálata során olyan tiszt nyomát hagyta, aki erős felelősségtudattal, elkötelezettséggel és Szerbiához való hűséggel végezte kötelességét, gondoskodva azokkal, akikkel együtt dolgozott, és teljesítve a rábízott feladatokat. Nyugodjon békében, Tábornok úr – áll Vucsics elnök táviratában.

Nebojsa Pavkovics számos pozíciót töltött be a Jugoszláv Néphadseregben (JNA), 1994-től pedig a koszovói és Pristinai Hadtestben szolgált, amelynek 1998-tól parancsnoka volt.

2003 végén emeltek vádat ellene és más tábornokok ellen a Hágai Törvényszéken, majd 2005-ben kiadták a volt Jugoszlávia területén elkövetett bűncselekményeket vizsgáló Nemzetközi Törvényszéknek.

2009-ben bűnösnek találták az összes vádpontban, és 22 év börtönbüntetésre ítélték kitelepítések, kényszeráthelyezések, gyilkosságok, üldöztetések és más embertelen cselekedetek miatt.

Vele együtt ítélték el Vladimir Lazarevicsot, Nikola Sainovicsot, Dragoljub Ojdanicsot és Szreten Lukicsot. Az elsőrendű vádlott, Szlobodan Milosevics fogságban halt meg, míg Milan Milutinovicsot felmentették a vádak alól.

A 90-es évek testvérháborúi miatt komoly veszteséget könyvelhettek el a szlovének, a horvátok, a szerbek, a bosnyákok, a koszovóiak, és a montenegróiak is. Erről írt korábban a V4NA hírügynökség. A volt tagköztársaságok függetlenedési törekvései háborúba és vérontásba torkolltak a Balkánon.

10 éven át harcok dúltak Szlovéniában, Horvátországban, Bosznia-Hercegovinában és Koszovóban is. A Jugoszláv Szövetségi Köztársaság ellen – amelyet 1999-ben Szerbia és Montenegró alkotott – a NATO légicsapásokat is alkalmazott. A 78 napig tartó akciót annak ellenére hajtották végre, hogy azt nem hagyta jóvá az ENSZ Biztonsági Tanácsa. 

На данашњи дан пре 21 годину, отпочела је "мировна мисија" НАТО алијансе под називом "Милосрдни анђео" на територију тадашње СР Југоласвије, данашње Србије. Данас смо у ванредној ситацуији због корона вируса, који ће највероватније проћи кроз пар месеци, а болести које су настале од корона вируса ће бити излечене, али болести које су настале од 1999. до данас због бомбаровања никада. Ми смо имали потресе сваки дан од бомби али нам комшије нису писале "Молимо се за Србију" и остало већ су нам слали симболичне поруке као "Желимо ведрно небо Србији". Драги суграђани не заборавите како је демократија дошла у ову државу, иако се данас уопште не види ни најобичнији облик демократије.

Posted by NATO bombardovanje Srbije 1999. DA SE Nikad NE Zaboravi on Tuesday, March 24, 2020

A légicsapások azután fejeződtek be, hogy Belgrád kivonta a csapatait Koszovó területéről. 

A NATO támadásai több alkalommal civil áldozatokat is követeltek. 

1999 május elsején egy hidat éppen akkor robbantották fel a bombákkal, amikor egy autóbusz rajta volt. 39 civil vesztette életét, a buszt kettészelte a bomba, a holtak tetemei szétszóródtak a környéken.

Borítókép: Meghalt Nebojsa Pavkovics (Fotó: AFP)

