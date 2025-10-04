tűzgyilkosságfegyver

Lövöldözés volt Nizzában + videó

Két ember meghalt, öten megsebesültek, mert ismeretlen tettes vagy tettesek tüzet nyitottak rájuk a dél-franciaországi Nizzában – közölték a hatóságok szombaton.

Magyar Nemzet
2025. 10. 04. 13:04
Francia rendőrautó - illusztráció Fotó: DANIEL PERRON Forrás: Hans Lucas
A nyomozók azt gyanítják, hogy a péntek éjszakai támadás előre megfontolt szándékból elkövetett gyilkosság volt, és egy szervezett bűnözői csoport hajtotta végre. A franciaországi Nizza közelében, a Les Moulins negyedben történt lövöldözés több ember halálát és sérülését okozta.

Christian Estrosi polgármester szerint a merénylők automata fegyvereket használtak, és kábítószeres bűnözői csoporthoz tartoznak.

A város vezetője egyúttal a rendőri jelenlét tartós növelésére szólított fel az érintett városrészben. Az elkövetőket még keresik. A helyi prefektúra szerint a környéken nem ismeretlen az erőszakos bűnözés, és a biztonság szavatolása érdekében erősítést küldtek a helyszínre.

Az eset este 9 óra körül történt a Place des Amaryllis közelében, ahol maszkos támadók állítólag Kalasnyikov gépkarabélyokkal vívtak területi háborút. A golyók eltaláltak házakat, veszélybe sodorva a helyi családokat. Az áldozatok között volt egy helyi kereskedő és egy járókelő, míg négyen megsérültek, köztük egy jelenleg kritikus állapotban lévő tinédzser.

A tanúk káoszról és pánikról beszéltek, miközben a rendőrség igyekezett az érintett területet biztosítani. 

Les Moulins régóta a kábítószer-kereskedelem és a bandák közötti összecsapások terepe. A rivális bandák a legfontosabb kábítószer-kereskedelmi helyszínekért küzdenek, ami Marseille-ben is hasonló erőszakot eredményezett. A környéken az elmúlt hónapokban több lövöldözés is történt, köztük egy szeptember 30-i támadás, amelyben egy 17 éves fiatal megsebesült, és egy augusztusi incidens, amelyben egy 18 éves fiatal meghalt. A szakértők az erőszak növekedését a párizsi olimpia utáni, bandák közti változásokhoz kötik, a fegyverek pedig vélhetően Belgiumból érkeznek.

Borítókép: Francia rendőrautó - illusztráció (Fotó: AFP)

 

