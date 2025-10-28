titkosszolgálatNagy-BritanniaminiszterelnökbelügyminiszterMI5

Zavar a brit titkosszolgálatok körül

Súlyos hiányosságokra mutat rá egy belső brit kormányzati jelentés, amely szerint a londoni belügyminisztérium, valamint az ország legfontosabb titkosszolgálatai – az MI5, az MI6 és a GCHQ – nem működnek összehangoltan, sőt, sok esetben egymással versengve végzik feladataikat. A dokumentumot a brit hatóságok csaknem két éven át igyekeztek visszatartani a nyilvánosságtól, ám a The Times brit napilapnak végül sikerült megszereznie a korábban titkosított jelentés teljes változatát.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 10. 28. 6:42
Keir Starmer, Nagy-Britannia miniszterelnöke és Shabana Mahmood belügyminiszter a dél-angliai Brighton közelében található Peacehaven-mecsetben, 2025. október 23-án Fotó: Peter Nicholls Forrás: AFP
A Nick Timothy konzervatív képviselő által készített jelentés élesen bírálja a brit nemzetbiztonsági rendszert, írta az Origo.

Titkosszolgálat
Ken McCallum, a brit belföldi hírszerző ügynökség, az MI5 vezérigazgatója (Fotó: AFP/Jonathan Brady)

Timothy szerint a szolgálatok „nem tartanak lépést” az országot érő biztonsági fenyegetésekkel, és a közöttük lévő „széttöredezett felelősségi lánc” bénítja a hatékony döntéshozatalt.

Titkosszolgálat: a miniszterelnök nélkül döntésképtelen a rendszer

A dokumentum szerint az MI5 és az MI6 gyakran egymással ellentétes álláspontot képvisel, amit a külügy- és a belügyminisztérium közötti hatásköri viták tovább mélyítenek.

„Amíg a miniszterelnök személyesen nem avatkozik be, teljes a patthelyzet” – fogalmazott egy, a helyzetet ismerő forrás.

Erre példa az Iráni Forradalmi Gárda (IRGC) terrorszervezetté nyilvánításának ügye: míg az MI5 a tiltás mellett érvelt, az MI6 ellenezte, tartva a diplomáciai következményektől. Végül az utóbbi álláspont kerekedett felül.

„A Belügyminisztérium nem alkalmas a feladata ellátására”

A botrány az új belügyminisztert, Shabana Mahmoodot is kellemetlen helyzetbe hozta.

Ő maga is elismerte, hogy a minisztérium „még nem alkalmas a feladatai ellátására”, és belső vizsgálatot ígért.

A 2023-as átvilágítás két hónapon át vizsgálta a belügy működését, ami a stratégiai irányítás hiányát állapította meg. A jelentés szerint a Nemzetbiztonsági Tanács döntései „a felhők között” születnek, miközben az alsóbb szinteken működő szervezetek között nincs valódi együttműködés.

Britain's Prime Minister Keir Starmer (R) and Britain's Home Secretary Shabana Mahmood (C) react during a visit to Peacehaven Mosque near Brighton in southern England, on October 23, 2025. (Photo by Peter Nicholls / POOL / AFP)
Keir Starmer Nagy-Britannia miniszterelnöke és Shabana Mahmood belügyminiszter egy mecsetben (Fotó: AFP/Peter Nicholls)

A kiszivárgott információk szerint a minisztériumi vezetők igyekeztek mindent megtenni, hogy a botrányos jelentés ne kerüljön nyilvánosságra. Több forrás is megerősítette, hogy a korábbi belügyi főtitkár, Sir Matthew Rycroft megakadályozta, hogy a miniszterek vagy magas rangú tisztviselők a dokumentum egészét láthassák. Egy volt tisztviselő szerint „őrültség”, ahogy a kormány titkolózott.

„Ez az egyik oka annak, hogy a Belügyminisztérium folyamatosan kudarcot vall – a vezetők inkább eltussolják a hibákat, mintsem kijavítanák azokat” – idéz egy névtelen forrást a The Times.

Javaslatok a brit biztonsági rendszer átalakítására

A konzervatív képviselő javaslata szerint a brit kormányban létre kellene hozni egy állandó kabinetminiszteri pozíciót, amely kizárólag a titkosszolgálatok – MI5, MI6 és GCHQ – munkájának összehangolásáért felelne. Emellett a londoni rendőrségtől (Metropolitan Police) elvonná a nemzetbiztonsági feladatokat, és azokat az Országos Bűnüldözési Ügynökséghez (NCA) helyezné át.

A jelentés szerint a Belügyminisztériumban az engedélyezési folyamat is rendkívül kaotikus: a belügyminiszter naponta több ezer megfigyelési kérelmet kénytelen aláírni.

A brit belügyi szóvivő a kiszivárgás után közölte: a jelentés két évvel ezelőtt készült, és az előző kormány időszakából származik.

Borítókép: Keir Starmer, Nagy-Britannia miniszterelnöke és Shabana Mahmood belügyminiszter a dél-angliai Brighton közelében található Peacehaven-mecsetben, 2025. október 23-án (Fotó: AFP/Peter Nicholls)

