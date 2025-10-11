összecsapásszudáni háborúciviltömeggyilkosság

Tömeggyilkosság Szudánban

A szudáni kormányhadsereggel 2023. április óta háborúzó Gyorsreagálású Támogató Erők nevű félkatonai szervezet ostromolja el-Fásert. Szudánban legkevesebb 53 civilt gyilkoltak meg a milicisták.

Magyar Nemzet
2025. 10. 11. 6:08
Fotó: AHMED SATTI Forrás: ANADOLU
Volker Türk, az ENSZ emberi jogi főbiztosa elítélte a nyugat-szudáni el-Fáserben minap történt tömeggyilkosságokat. Szudánban már több mint két éve tart a kormányhadsereg és a Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) konfliktusa. 

Szudánban több mint két éve folynak a harcok
Szudánban több mint két éve folynak a harcok 
Fotó: AHMED SATTI / ANADOLU

A szudáni kormányhadsereggel 2023. április óta háborúzó RSF félkatonai szervezet ostromolja el-Fásert, amely a kormányerők ellenőrzése alatt álló utolsó nagyobb város Észak-Dárfúr tartományban, Dárfúr régión belül.

A főbiztos arra az értesülésre hivatkozott, amely szerint az RSF meggyilkolt legkevesebb 53 civilt, és mintegy hatvanat megsebesített október 5. és 8. között. Hozzátette, hogy az áldozatok valódi száma jóval magasabb is lehet.

A milicisták folyamatos támadásaikkal továbbra is menekülésre kényszerítik a civileket, polgári létesítményekre, köztük menedékhelyekre, kórházakra és mecsetekre támadnak, a nemzetközi jogot lábbal tiporva. Ennek megálljt kell parancsolni! – jelentette ki.

A főbiztos megerősítette, hogy el-Fáser két negyedében és az Abu Suk-i menekülttáborban legkevesebb 46 ember halálát okozták tüzérségi támadások, közöttük legkevesebb 14-en a Szaúd-Arábia által létesített kórház épülete elleni támadásban haltak meg október 5. és 7. között.

Másik hét civilt házkutatás közben gyilkoltak meg az RSF milicistái – közölte Türk hivatala, amely szerint „ezeknek a gyilkosságoknak etnikai okai lehettek”.

A főbiztos felszólította a szudáni hadviselő felekhez közel álló országokat, hogy hozzanak sürgős intézkedéseket a civilek védelmére és az újabb atrocitások megakadályozására el-Fáserben és egész Dárfúrban.

Borítókép: Egy összecsapás során megsérült épület Szudánban (Fotó: AFP)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

