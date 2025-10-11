Tömeggyilkosság Szudánban

Volker Türk, az ENSZ emberi jogi főbiztosa elítélte a nyugat-szudáni el-Fáserben minap történt tömeggyilkosságokat. Szudánban már több mint két éve tart a kormányhadsereg és a Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) konfliktusa.

Szudánban több mint két éve folynak a harcok

Fotó: AHMED SATTI / ANADOLU

A szudáni kormányhadsereggel 2023. április óta háborúzó RSF félkatonai szervezet ostromolja el-Fásert, amely a kormányerők ellenőrzése alatt álló utolsó nagyobb város Észak-Dárfúr tartományban, Dárfúr régión belül.

A főbiztos arra az értesülésre hivatkozott, amely szerint az RSF meggyilkolt legkevesebb 53 civilt, és mintegy hatvanat megsebesített október 5. és 8. között. Hozzátette, hogy az áldozatok valódi száma jóval magasabb is lehet.

A milicisták folyamatos támadásaikkal továbbra is menekülésre kényszerítik a civileket, polgári létesítményekre, köztük menedékhelyekre, kórházakra és mecsetekre támadnak, a nemzetközi jogot lábbal tiporva. Ennek megálljt kell parancsolni! – jelentette ki.